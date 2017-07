EYOF Győr - 6. nap: nagyon dícsérik a győri rendezést

15:10

Új színvonalra emelte az eseményt a győri rendezés



Új színvonalra emelte a győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) a következő ifjúsági olimpiákat - ezt hangsúlyozták a sportszakmai vezetők az esemény zárónapján tartott szombati sajtótájékoztatón.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke kiemelte: az egész sportszerető világ figyelme néhány hete Magyarországra fókuszál a nagyszabású sportesemények miatt, amelyek közül az EYOF a legnagyobb szabású. Tíz sportágban, ötven ország több mint 2400 sportolója versenyez, akiket 1100 sportszakember munkája segít a sikeres szereplésben.

A MOB-elnök büszkeségét fejezte ki, hogy az ország első ötkarikás eseményét a város "soha nem látott színvonalon" rendezte meg a létesítmények, a szálláskörülmények, a lebonyolítás, a sportolói élmények és az étkeztetés területén.

A sportvezető szerint az esemény azt is megmutatta azoknak az embereknek, akiknek régi vágya, hogy egyszer Budapest olimpiát rendezhessen, hogy "együtt mindenre képesek vagyunk".

Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a szervezőbizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az idei EYOF-fal mindenki sokkal gazdagabb lett, ez volt "minden idők legjobb" ifjúsági olimpiája. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a 2020-as, tokiói nyári olimpián sok, most az EYOF-on résztvevő fiatal versenyez majd.

Joseph Cassar, az EYOF Győr 2017 koordinációs bizottság elnöke "a legjobb és a legnagyobb" jelzőkkel minősítette a győri rendezésű versenyt.

A sajtótájékoztatót követően Kulcsár Krisztián az MTI-nek elmondta, hogy a korábbi ifjúsági olimpiákhoz képest a mostani a magyar versenyzők szempontjából már most sokkal sikeresebb szereplés. Hozzátette, a kajak-kenu most került be az EYOF programjába, ami Magyarországon ma a legerősebb olimpiai sportág, ez pedig sokat hozzátett ahhoz, hogy eredményesen szerepeljen a magyar csapat.

"De akármilyen prognózis is volt a szívünkben, ez az eredmény messze túlszárnyalja az elképzeléseinket" - hangsúlyozta Kulcsár, aki arról is beszélt, hogy a versenyzők erősödése egyesületi és szövetségi szinten tovább folytatódik, a legnagyobb feladat most az lesz, hogy a korosztályos és a felnőtt mezőny között lévő nagy választóvonalat az ifjú tehetségek minél könnyebben és hamarabb át tudják lépni. "A sikeres EYOF rendezés pedig mindenképpen emeli a magyar sportmozgalom súlyát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban".

A zárónap előtt Magyarország 34 éremmel az éremtáblázat második helyén áll Oroszország mögött.