Ezerszámra sorakoznak már a Neymar-mezek a PSG üzletében

A 25 éves brazil játékos a Barcelona szerda délelőtti edzésen jelentette be döntését , hogy a francia Paris Saint-Germainhez igazol. nyilvánosan is elköszönt csapattársától, csütörtökön pedigfrancia államelnök gratulált a francia csapatnak az igazoláshoz.ma érkezik Párizsba, ahol mezekkel is rendesen felkészültek a brazil támadó fogadására.