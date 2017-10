Fa Nándor életműdíjat kapott

Fair play életműdíjat vehetett át Fa Nándor hajótervező és szólóvitorlázó kedden a Budapesten megtartott 50. Fair play-gálán.



Kamuti Jenő, a Nemzetközi és a Magyar Olimpiai Bizottság fair play bizottságának elnöke a rendezvényen kiemelte: kevés ország van, amely fél évszázados múlttal rendelkezik, ha a fair play elismeréséről van szó. Hozzátette, idén rekordot jelentő 50 ajánlás érkezett, s közülük tizenkét sportágban több mint húsz trófeát vagy diplomát osztottak ki.



Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere videoüzenetében hangsúlyozta: ezen a napon olyan sportembereket díjaztak, akik tevékenységükkel túlmutattak a sporton, és ezzel példaképekké váltak.



Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke videoüzenetében kiemelte: különleges alkalom, hogy a hazai fair play-bizottság 50. születésnapját ünnepelheti. A testület tevékenysége kibogozhatatlanul összefonódik a MOB-éval, s a becsületes versenyzés elismerésének mindkettőnél fontos szerep jut - jelentette ki.



A díjazottak közül a 64 éves Fa Nándor az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlásával a Földet. 1985-től először a Szent Jupát, majd az Alba Regia és a Budapest névre keresztelt, egyaránt saját tervezésű és építésű hajójával szelte a vizeket, 2014-től pedig a Spirit of Hungary vitorlással vágott neki az óceánoknak. Ezzel a hajóval indult el 2016-17-ben harmadszor is a Vendée Globe földkerülő szólóversenyen, ahol a mezőny legidősebbjeként a nyolcadik helyen ért célba. Ezt követően jelentette be, hogy visszavonul a versenyzéstől.



A bizottság indoklása szerint az emberi teljesítőképesség határait feszegető Fa Nándor a szorgalom, a fegyelmezettség és a kitartás bajnoka, aki teljesítményével beírta magát az egyetemes sport történelemkönyvébe.



Életmű kategóriában diplomát kapott Halmos Imre testnevelő tanár, a Testnevelési Főiskola Labdajáték Tanszékének volt tanszékvezetője, az egyetem gyémántdiplomása, valamint Nagy János birkózó és sportkönyvszerző.



A 87 esztendős Halmos volt a KSI alapító igazgatója, szerepelt a kézilabda-válogatottban, kiváló teniszező, kosárlabdázó, majd kézilabda és tenisz mesteredző volt, s emellett számos sportszakmai könyvet írt és szerkesztett.



A korábbi olimpikon és Európa-bajnoki ezüstérmes Nagy János a Hogyan válasszak sportágat? című, hatszáz oldalas könyv szerzője, amely a hazai és a nemzetközi sportirodalomban egyaránt hiánypótló műnek tekinthető.



Trófea elismerésben részesült a sport szolgálatában végzett tevékenységéért Császári Attila világbajnoki ezüstérmes öttusázó, később a magyar és az európai szövetség elnöke, továbbá a fair play eszméjének népszerűsítéséért Buzgó József öttusázó, edző, sportújságíró, a Bravo Sport, a Sztár Sport, majd a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője.



Sportszerű cselekedetéért diplomát kapott többek között Harcsa Norbert ökölvívó, aki elcsípett egy kisgyermeket meglopó tolvajt, s emiatt lekéste profi mérkőzése mérlegelését, valamint Sidi Péter sportlövő, aki a bolognai világkupa-döntő szuperfináléjában saját lőszereiből segítette ki versenyzőtársát, s így orosz riválisa nyerte meg a versenyt.



A díjazottak:



fair play cselekedet:



diploma:

Tomka Boáz (kerékpáros)

Harcsa Norbert (ökölvívó)

Kovács Gábor Zsigmond (íjász)

Jenes Győző és a Free Air Siklóernyős Sportegyesület

Sidi Péter (sportlövő)

Bánfi Zsombor, Némedi Ádám (öttusázók)



a sport szolgálatában:



trófea:

Császári Attila (öttusázó, sportvezető)



diploma:

Bognár Miklós Kornél (tanár, edző)

Hajdu János (kézilabdaedző)

Mészárosné Korényi Olga (úszóedző)

Blednik László (gyorskorcsolya, edző)

Balogh Anikó (kajak-kenu, edző)



a fair play eszméjének népszerűsítése:



trófea:

Buzgó József (öttusázó, edző, újságíró)



diploma:

Fradi Suli Program

Balogh Enikő (hosszútávfutó)



szabadidősport:



diploma:

Hajdúhadház polgármestere (Csáfordi Dénes) és kosárlabdaedzői (Walke Károly és Győri Béla)



életmű:



trófea:

Fa Nándor (vitorlázó, hajótervező, hajóépítő)



diploma:

Halmos Imre (testnevelő tanár, edző)

Nagy János (birkózó, sportkönyvszerző)



művészet-tudomány:



trófea:

Magas István (vízilabdázó, közgazdász)



diploma:

Sasvári Sándor (színművész, énekes)