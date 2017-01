Federer legyőzte Nadalt

Roger Federer 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3-ra legyőzte Rafael Nadalt az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi döntőjében, ezzel elhódította 18. Grand Slam-trófeáját.



A 35 éves svájci sztár 3 óra 38 perc alatt verte öt évvel fiatalabb, 14-szeres GS-bajnok riválisát, és 12/23-ra javította győzelmi mérlegét ellene.



A 2004, 2006, 2007 és 2010 után ötödik melbourne-i trófeáját megszerző bajnok pályafutása 89. tornáját nyerte meg, és a Norman Brookes Kupa mellé 3,7 millió ausztrál dollárt (792 millió forintot) kapott.



Eredmény, férfi egyes, döntő:

Roger Federer (svájci, 17.)-Rafael Nadal (spanyol, 9.) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3



Az Australian Open slágermeccse két ősi rivális és két volt világelső váratlan összecsapását hozta: a 35 éves Federer féléves szünet után tért vissza Melbourne-ben, és 30 éves ellenfele is sokat kihagyott tavaly csuklóproblémái miatt. Egymás elleni párharcukban 23/11-re vezetett a balkezes Nadal, aki a Grand Slam-döntőkben 9/2-re bizonyult jobbnak, legutóbb a 2011-es Roland Garros-finéléban csaptak össze. Az utóbbi hat GS-mérkőzésüket is a spanyol nyerte, előző összecsapásukon viszont Federer diadalmaskodott, még 2015-ben Bázelben. A svájci lett 1974 óta a legidősebb GS-döntős, amikor az ausztrál Ken Rosewall 39 évesen szerepelt a US Open végjátékában.



Az idei Australian Openen már csaknem 19 órát a pályán töltő Nadal - aki kis híján ötórás elődöntőt vívott a bolgár Grigor Dimitrovval - a finálé első szettjében bréklabdáig sem jutott. A frissebben mozgó svájci 3:3 után elvette az adogatását, remekül szerva-röptézett, és könnyedén kiszerválta a 34 perces játszmát. Ez már csak azért is kedvező előjel lehetett a számára, mert eddigi 80 melbourne-i meccséből csak kettőt vesztett el akkor, ha megnyerte az első szettet.



A folytatásban a 2009-es bajnok mallorcai rákapcsolt, szokásos pörgetett tenyereseivel bombázta ellenfele egykezes fonákját, és dupla brékkel 4:0-ra elhúzott. Federer ugyan egy elvesztett adogatást visszavett, de így is elbukta a játszmát 42 perc alatt.



A harmadikban aztán megint feltámadt a négyszeres bajnok, szinte leütötte a pályáról lelassuló riválisát, és 41 perc elteltével már csak egy szettre volt pályafutása 18. GS-trófeájától.



A negyedik felvonás azonban megint másként alakult: Federer 1:2-nél ismét elvesztette a szerváját, majd meglepő rontásokat mutatott be, Nadalnak labdája volt az 5:1-hez is. A spanyol 5:3-nál aztán nem remegett meg, "semmire" hozta az adogatását, és 40 perc alatt ismét kiegyenlített, jöhetett az ötödik játszma. Karrierje során az ötszettes meccseket tekintve Nadal 19/8-as, míg Federer 26/20-as mérlegnél tartott.



A spanyol rögtön elvette a svájci szerváját, majd két bréklabdát hárított úgy, hogy ellenfelének esélye sem volt ezekben a labdamenetekben. Federernek 1:2-nél ismét lett két bréklabdája, de ezekkel sem tudott élni, aztán 2:3-nál már sikerült neki, és 4:3-nál már ő volt előnyben. Aztán Nadal semmi-negyvenről feltornászta magát, de Federer egy 26 ütéses labdamenet végén nyerőt ütött, és a gémen belül ötödik bréklabdáját már kihasználta, így 5:3-nál a meccsért adogathatott. Ebben két meccslabdát még elpuskázott, a harmadiknál aztán Nadal kikérte a videóvisszajátszást egy kétséges tenyeres nyomán, de mivel a labda érintette a vonalat, Federer négy elvesztett GS-finálé után tovább javította saját GS-rekordját.



Roger Federer 18. Grand Slam-trófeáját szerezte meg, eddig az Australian Openen ötször (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), a Roland Garroson egyszer (2009), Wimbledonban hétszer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), a US Openen pedig ötször (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) ünnepelhetett. Ezzel ő az első férfi játékos, aki a négy GS-verseny közül hármat legalább ötször megnyert, a hétfői világranglistán pedig a 17-edikről a 10. helyre ugrik majd előre.