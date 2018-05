Fekete Bálint kézilabdázó a spanyol élvonalba igazol

Új klubja közösségi oldalának beszámolója szerint a jobbátlövőként és jobbszélsőként is bevethető 22 éves játékos szerződése egy évre szól. A La Rioja negyedik lett a bajnokságban, így ősszel az EHF Kupában indulhat.



A vasárnap zárult idényben Fekete 27 NB I-es mérkőzésen szerepelt a bajnok szegedieknél, és 12 gólt dobott. A Bajnokok Ligájában egyszer talált be.



Szegedi csapattársai közül távozik Zubai Szabolcs, a brazil Thiagus Petrus, a spanyol José Manuel Sierra és a horvát Ivan Srsen is.