Férfi kézilabda-vb: Fehéroroszország-Magyarország 27-25

- A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-25-re kikapott Fehéroroszország csapatától pénteken a franciaországi világbajnokság C csoportjának ötödik, utolsó fordulójában, Rouenban, így a negyedik helyen végzett, a nyolcaddöntőben pedig az olimpiai bajnok Dániával találkozik.



A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől múlt pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kikaptak, majd Chilét hétfőn 34-29-re, Szaúd-Arábiát szerdán 37-24-re legyőzték. Az olimpiai bajnok dánok elleni nyolcaddöntőt vasárnap Albertville-ben rendezik 16 órától.



Eredmény, C csoport, 5. forduló: Fehéroroszország-Magyarország 27-25 (15-13)

Rouen, 3800 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok) lövések/gólok: 46/27 (59ű), illetve 51/25 (49ű) gólok hétméteresből: 10/9, illetve 5/3 kiállítások: 4 perc, illetve 14 perc

Magyarország: Mikler - Zubai, Jamali 1, Császár 7, Ligetvári 1, Schuch, Juhász 7. Cserék: Fazekas (kapus), Balogh Zs. 2, Harsányi 1, Bánhidi 2, Lékai 1, Ancsin 1, Bodó 2, Gulyás



A magyarok 3-2-nél vezettek először, de ismét sokat cseréltek, ezért a gyorsan játszó ellenfelüket nem tudták leszakítani. A játékvezetők miatt sem volt könnyű dolguk, mert szinte végig meglehetősen egyoldalúan ítéltek kiállításokat és hétmétereseket Javier Sabaté szövetségi kapitány együttesének kárára. Az egyre gyarapodó magyar hibákat jól használták ki a fehéroroszok, de Juhász Ádám két találata után jobbnak látták, ha időt kérnek (11-11). Az első félidő hajrájában kétgólos hátrányba kerültek a magyarok (14-12), mert több helyzetet is kihagytak, riválisuk viszont legtöbbször magabiztosan értékesítette a lehetőségeit. A második felvonás elején változatlan volt a játék képe, így a fehéroroszok növelték előnyüket (17-14). Juhász és Császár góljainak köszönhetően a magyarok nem sokkal később az egyenlítésért támadhattak, és ez a 45. percben szívós munkával sikerült is (20-20) nekik. A macedón bírópáros döntéseinek segítségével ismét ellépett a fehérorosz együttes (24-22), amely jó kapusteljesítménnyel megőrizte előnyét. A két csapatnak ez volt a nyolcadik mérkőzése egymás ellen, és az első fehérorosz siker, ugyanis az előző hét alkalommal mindig a magyarok nyertek. A fehérorosz válogatott két legeredményesebb játékosa Ivan Brovka és Barjsz Puhovszki volt, akik egyaránt hatszor találtak a kapuba.



Korábban: Németország-Horvátország 28-21 (13-9) Szaúd-Arábia - Chile 26-25 (13-13) A csoport végeredménye: 1. Németország 10 pont, 2. Horvátország 8, 3. Fehéroroszország 4, 4. Magyarország 4, 5. Szaúd-Arábia 2, 6. Chile 2 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.