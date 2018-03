Férfi kézilabda BL - Győzelme ellenére kiesett a Veszprém

A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharc szombati visszavágóján, de 61-59-es összesítéssel kiesett. Az idegenbeli első meccset 32-25-re nyerte a skandináv együttes. Eredmény, Férfi Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:



Telekom Veszprém-Skjern HB (dán) 34-29 (16-13)



-a Veszprém gólszerzői: Nenadic 9, Manaszkov 6, Tönnesen 5, Marguc 4, Ilic 3, Gajic, Blagotinsek 2-2, Sulic, Nilsson, Lékai 1-1



Továbbjutott: a Skjern 61-59-es összesítéssel.



Hazai részről Nagy László, Győri Mátyás, William Accambray és Cristian Ugalde is kihagyta az európai szövetség által a hét rangadójának választott mérkőzést, ott volt viszont a keretben Schuch Timuzsin, aki legutóbb február elején játszott BL-meccset. Két gyors góllal kezdett az előző idényben BL-bronzérmes Veszprém, de a vendégek igyekeztek megtörni ellenfelük lendületét, és csakhamar egyenlítettek. Kapusuk, az első meccsen parádésan védő Emil Nielsen ezúttal is jól teljesített, ennek is köszönhették, hogy tartani tudták a számukra tökéletes, döntetlen körüli eredményt (7-7). A veszprémiek rendkívüli elszántsággal küzdöttek, és Gasper Maguc, illetve Momir Ilic góljaival először a 17. percben sikerült ellépniük (10-7). Elkapta a fonalat a házigazda, amely ebben az időszakban hatékonyan támadott, Mikler Roland több fontos védést is bemutatott, ám Jesper Konradsson két gólja után Ljubomir Vranjes vezetőedző időt kért (13-11). A hajrában a Skjern kétszer is támadhatott az egyenlítésért, de nem járt sikerrel, sőt Petar Nenadic két találatával a Veszprém a szünet előtt ismét meglépett (16-13). A higgadtan játszó dánoknak mindig volt válaszuk a magyar csapat góljaira, 18-14 után is visszakapaszkodtak, ezért a kedvenceiket addig hangosan, lelkesen buzdító szurkolók egy része a második félidő felénél fütyülni kezdett.



A vendégcsapatba beállt az Orosháza és a Gyöngyös korábbi kapusa, a szerb Tibor Ivanisevic, aki védéseivel egyenlítéshez segítette csapatát (24-24). Az 51. percben ismét hárommal vezettek a hazaiak, de ekkor sem tudták tovább növelni a különbséget. Bár a hajrában sem adták fel a küzdelmet, Nenadic ismét kétszer volt eredményes (32-28), a párharc megfordítására nem volt esélyük. A Skjern legeredményesebb játékosa Anders Eggert Magnussen volt, aki mind a hét lövését gólra váltotta. A veszprémi csapat csaknem 36 év alatt csak egyszer tudott továbbjutni a mostanihoz hasonló hátrányból: 1986-ban a Dimitrov Szófia elleni BEK-párharcban nyolcgólos vereség után fordítottak. Legutóbb 2012-ben fordult elő, hogy egyetlen magyar csapat sem volt a nyolc között a BL-ben, mivel a Szeged nem jutott tovább a csoportkörből, a Veszprémet pedig a spanyol Ademar León búcsúztatta az egyenes kieséses szakasz első párharcában. A veszprémiek azóta mindig eljutottak legalább a negyeddöntőig, sőt a legutóbbi négy szezonban az elődöntőig is.



A szegediek ugyancsak hétgólos hátrányból kezdik a vasárnapi visszavágót a német THW Kiel együttesével szemben.