Férfi kézilabda EB - A magyar válogatott a Dánokkal kezd + a csoportmeccsek

A horvátországi urópa-bajnokságra utazó magyar férfi kézilabda-válogatott kerete



kapusok: Borbély Ádám, Mikler Roland

jobbszélsők: Hornyák Péter, Országh Ádám

jobbátlövők: Ancsin Gábor, Balogh Zsolt, Bartók Donát

irányítók: Császár Gábor, Juhász Ádám, Lékai Máté

beállók: Bánhidi Bence, Schuch Timuzsin, Szöllősi Szabolcs, Vilovski Uros

balátlövők: Bodó Richárd, Jamali Iman, Ligetvári Patrik

balszélső: Fekete Dávid



Az Európa-bajnokságon 16 játékos léphet pályára, de a szövetségi kapitánynak a csoportkörben, a középdöntőben és az elődöntők, helyosztók alkalmával is két-két alkalommal lesz lehetősége cserélni.

A csoportbeosztás



A csoport (Split): Horvátország, Svédország, Szerbia, Izland

B csoport (Porec): Franciaország, Norvégia, Fehéroroszország, Ausztria

C csoport (Zágráb): Németország, Macedónia, Montenegró, Szlovénia

D csoport (Varasd/Varazdin): MAGYARORSZÁG, Dánia, Spanyolország, Csehország



A program

csoportkör:

január 12., péntek:

A csoport: Svédország-Izland 18.15, Horvátország-Szerbia 20.30

B csoport: Fehéroroszország-Ausztria 18.15, Franciaország-Norvégia 20.30



január 13., szombat:

C csoport: Németország-Montenegró 17.15, Macedónia-Szlovénia 19.30

D csoport: Spanyolország-Csehország 18.15, Dánia-Magyarország 20.30



január 14., vasárnap:

A csoport: Szerbia-Svédország 18.15, Izland-Horvátország 20.30

B csoport: Ausztria-Franciaország 18.15, Norvégia-Fehéroroszország 20.30



január 15., hétfő:

C csoport: Szlovénia-Németország 18.15, Montenegró-Macedónia 20.30

D csoport: Magyarország-Spanyolország 18.15, Csehország-Dánia 20.30



január 16., kedd:

A csoport: Szerbia-Izland 18.15, Horvátország-Svédország 20.30

B csoport: Franciaország-Fehéroroszország 18.15, Norvégia-Ausztria 20.30



január 17., szerda:

C csoport: Németország-Macedónia 18.15, Montenegró-Szlovénia 20.30

D csoport: Csehország-Magyarország 18.15, Spanyolország-Dánia 20.30

A magyar együttes negyeddöntős volt a tavaly januári, franciaországi világbajnokságon, azóta viszont Nagy László, Iváncsik Gergő, Iváncsik Tamás, Gulyás Péter, Zubai Szabolcs, Fazekas Nándor és Ilyés Ferenc is lemondta a válogatottságot, Nagy Kornél nem kíván szerepelni a kontinenstornán, Faluvégi Rudolf és Győri Mátyás pedig sérült.A szövetségi kapitányi poszton is változás történt, ugyanis a spanyol Javier Sabatét a svéd Ljubomir Vranjes váltotta.Marosi László, a magyar szövetség alelnöke úgy fogalmazott, hogy jó képességű, hajtós csapatot alkotnak a fiatal játékosok, de a tapasztalat minden bizonnyal hiányozni fog a kontinenstornán, hiszen ennek a megszerzése hosszabb folyamat.A válogatott csupán két felkészülési mérkőzést játszott: múlt szombaton 29-29-es döntetlent játszott Svédország vendégeként, majd hétfőn 31-29-es vereséget szenvedett.Az olimpiai címvédő Dánia lesz a magyarok első ellenfele az Eb varasdi (Varazdin) csoportjában szombaton. A két csapat tavaly háromszor is megmérkőzött: a magyarok a világbajnokság nyolcaddöntőjében nyertek, az Európa-bajnoki selejtezőn hazai pályán döntetlent játszottak, idegenben pedig kikaptak tőlük.Érdekesség, hogy Vranjesnek, illetve a dánok edzőjének, Nikolaj Jacobsennek is ez lesz az első világversenye szövetségi kapitányként.A magyarok kapitánya úgy nyilatkozott, a dán, a spanyol, a francia, a német és a horvát válogatott ellen nincs reális esélyük a magyaroknak egy olyan meccsen, amelyen mindkét csapat száz százalékot nyújt, Csehország viszont jó játékkal legyőzhető.Az MKSZ azt a célt tűzte a válogatott elé, hogy csoportjában végezzen az első három között, vagyis jusson tovább. Ez azért is rendkívül fontos, mert középdöntős szereplés esetén könnyebb ellenfelet kaphatna a világbajnoki selejtezőre.A szövetség prémiumrendszere szerint akkor jár jutalom a játékosoknak, ha legalább a nyolcadik helyen végeznek. Amennyiben a csapat Európa-bajnok lenne, összesen 80 millió, második hely esetén 70 millió, bronzérem esetén 60 millió forintot kapna. A további helyekért sorrendben 50, 40, 30 millió forint jár, a 7-8. hely egységesen 15-15 millió forintot ér.A cseh nemzeti csapatot a közelmúltban két veszteség is érte: Filip Jícha visszavonult, Tomás Babák pedig megsérült.A torna egyik nagy esélyese a világbajnok Franciaország, még annak ellenére is, hogy Thierry Omeyer és Daniel Narcisse lemondta a válogatottságot, Ludovic Fabregas, William Accambray, Olivier Nyokas és Mathieu Grébille sérült, Luka Karabatic pedig sérülés miatt csak tartalékként utazik.Ugyancsak esélyes az éremszerzésre a norvég és a szlovén csapat - amely egyaránt dobogós volt tavaly januárban a vb-n -, illetve a címvédő Németország, a házigazda Horvátország, a magyarok csoportellenfelei közül pedig Dánia és Spanyolország.