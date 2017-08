Foci BL - elkészült a csoportok beosztása

A főtábla csütörtök esti monacói sorsolásán az előző két kiírásban győztes spanyol klub és a német bajnoki bronzérmes mellé a H csoportba a Premier League másodikja, a Tottenham Hotspur, valamint a ciprusi APOEL került.



A legutóbb döntős Juventus a D jelű négyesben 2015-ös döntőbeli ellenfelével, az FC Barcelonával találkozik, a két csapat az elmúlt idényben a nyolc között találkozott egymással. Ebben a kvartettben az Olimpiakosz és a Sporting Lisboa szerepel még.



A német ezüstérmes, BL-újonc RB Leipzig kapuját Gulácsi Péter az AS Monaco, az FC Porto és a Besiktas ellen védheti. A Liverpool FC - amelynek keretében ott van a sérülésből lábadozó kapus Bogdán Ádám - a Szpartak Moszkvával, a Sevillával és a Mariborral küzd majd a továbbjutásért.



A csoportkör szeptember 12-től december 6-ig tart, az első két-két helyezett jut a legjobb 16 közé, a harmadikok az Európa Ligában folytathatják.



A sorozat fináléját 2018. május 26-án játsszák Kijevben.



A BL-csoportok beosztása:

A csoport:

Benfica (portugál), Manchester United (angol), FC Basel (svájci), CSZKA Moszkva (orosz)



B csoport:

Bayern München (német), Paris Saint-Germain (francia), RSC Anderlecht (belga), Celtic Glasgow (skót)



C csoport:

Chelsea (angol), Atlético Madrid (spanyol), AS Roma (olasz), Qarabag (azeri)



D csoport:

Juventus (olasz), FC Barcelona (spanyol), Olimpiakosz (görög), Sporting Lisboa (portugál)



E csoport:

Szpartak Moszkva (orosz), Sevilla (spanyol), FC Liverpool (angol), Maribor (szlovén)



F csoport:

Sahtar Donyeck (ukrán), Manchester City (angol), SSC Napoli (olasz), Feyenoord (holland)



G csoport:

AS Monaco (francia), FC Porto (portugál), Besiktas (török), RB Leipzig (német)



H csoport:

Real Madrid (spanyol), Borussia Dortmund (német), Tottenham Hotspur (angol), APOEL (ciprusi).