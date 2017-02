Fogadási rekordot döntött Las Vegasban a Super Bowl

A Las Vegas-i fogadóirodáknál rekordösszeget, összesen 138,5 millió dollárt tettek fel a szerencsevadászok a vasárnapi Super Bowlra, a profi amerikaifutball-liga fináléjára.



A nevadai játékfelügyelet adatai szerint a 196 sportfogadónál összességében hatmillió dollárral játszottak meg több pénzt, mint ez eddigi csúcsot jelentő tavalyi nagydöntőre.



A kimutatás alapján az irodák jól jártak - még azzal együtt is, hogy nem a mostani volt a rekordnyereségük -, ugyanis 10,9 millió dollár marad náluk a kifizetések után, ami a feltett összeg 7,9 százaléka. Tavaly 132,5 milliós fogadásból 13,3 milliós pluszt könyvelhettek el.



Az idei volt sorozatban a kilencedik Super Bowl, melyet nyereséggel zártak a Las Vegas-i fogadóirodák, melyeknek legutóbb a 2008-as döntőt követően kellett több pénzt kifizetniük, mint amennyit feltettek náluk.



A Houstonban rendezett mérkőzést a fogadóirodáknál is favorit New England Patriots nyerte, egy vélhetően sokáig emlékezetes mérkőzésen, 25 pont hátrányból felállva, hosszabbításban 34-28-ra.