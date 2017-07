Forma1 Magyar Nagydíj: sorban dőltek a csúcsok az időmérőn - fotókkal

A technikai módosításoknak köszönhetően sokat gyorsultak az autók az idei esztendőre, azt azonban senki nem hitte volna, hogy a kvalifikáció első 8 helyezettje is 1:17-es idővel adja át a múltnak a sokáig megdönthetetlennek hitt csúcsot. Az élről induló Vettel az egészen elképesztő 1:16,276-os köridővel szerezte meg a pole-t csapattársa, Kimi Raikkönen előtt.

Hamiltonnak akadtak gondjai

A pontversenyben második helyen álló Lewis Hamiltonnak akadtak gondjai, így esélye sem volt a pole pozíciók tekintetében a Hungaroringen beérni Michael Schumacher edzéselsőségét. A brit világbajnoknak még azt is el kellett szenvednie, hogy a másik Mercedesben Bottas is gyorsabb volt nála, így csak a negyedik rajtkocka jutott számára. A harmadik sorból is csapattársak indulnak majd, miután a két Red Bull, sorrendben Max Verstappen és Daniel Ricciardo is jelezte, hogy komolyan kell velük számolni vasárnap.

A szombati meglepetések sorát még a kvalifikáció előtt Felipe Massa helycseréje indította. A brazil tegnapi rosszulléte megismétlődött, így a Williamsnél Paul Di Resta reaktiválását választották, aki 2013 óta nem versenyzett a királykategóriában.

A brit nem is csillogott, mindössze a Sauberes Ericcsont tudta megelőzni. Nem úgy a két McLaren, akik Nico Hulkenberg váltócserés büntetésének köszönhetően a hetedik és a nyolcadik pozíciót szerezték meg, a születésnapos Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne sorrendben. Az első tízbe még Saincz és Palmer fért bele.

Felújítás három ütemben

Kilátogatott a pályára Szijjártó Péter, aki az új tulajdonossal, Chase Chary-vel találkozott egy rövid megbeszélésen. A külgazdasági és külügyminiszter az egyeztetés után arról tájékoztatta az újságírókat, hogy szerencsés fordulatként értékeli azt a hozzáállásbeli különbséget, amit az új amerikai vezetőktől tapasztalt. Az eddigi megítélés szerint nem volt előny a sajátos hangulat és a magyar tradíció, de most ezt inkább pozitívumként emelte ki a Forma1 főnöke. A miniszter azt is elmondta, hogy véglegesedni látszik a pálya felújításának folyamata, amit az idei esztendőben egy 5 milliárdos kerettel indítanak el és a következő két évben további 20, illetve 10 milliárddal támogat meg a kormányzat. Ennek keretében először a főtribün, majd a boxutca és a parkolók is új formát kapnak 2019-ig.

A szezon eddigi legkiélezettebb kvalifikációját követően majd vasárnap kettőkor lendül fel a kockás zászló, hogy 32. alkalommal indítsa el a Forma1-es Magyar Nagydíjat!