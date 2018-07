Formula 1 Magyar Nagydíj - A pénteki nappal valódi munka vette kezdetét a mogyoródi pályán

Ha még nem is élesben, de közel valós erőviszonyok között pergett le a délelőtti gyakorlásra szánt idő, melyet az ausztrál Daniel Ricciardo zárt az élen. A Red Bull pilótája a szokásos hungaroringi hőségben 30 mért kört követően 1:17.613-as idővel bizonyult a legjobbnak. Őt mindössze nyolc századdal lemaradva Sebastian Vettel követte a másik energiaitalost, Max Verstappent megelőzve. A félárbócra engedett zászló árnyékában a másik Ferraris, a finn Kimi Raikkonen a negyedik legjobb időt autózta az ebéd előtti edzésen. A mogyoródi pálya legtöbb győzelmét számláló Lewis Hamilton és a másik McLarent hajtó finn Valtteri Bottas nem találta a kulcsot a forró aszfalthoz, mindketten 1:18-as időn kívül futottak az ötödik, illetve a hatodik helyen. A mezőnyben egy ideiglenes változás is történt a névsorban, hiszen a Sauber Antonio Giovoinazzinak adta Charles Leclerc autóját az első körökre. A Ferrari neveltje a Haastól érkezett, ahol szintén csak a tesztekig jutott egyelőre. A délelőtti körözés különösebb incidens nélkül zajlott le, néhány kicsúszáson és megpördülésen kívül a pálya felgumizása zajlott csak.



A délután háromkor felvillanó zöld lámpa rendkívül szoros eredményeket hozott. Némi meglepetésre a délelőtt betegeskedő Mercedesek kezdtek az élen, ám hamar visszaállt a rend és a Red Bull és a Ferrari viaskodott egymással a legjobb időkért a következőkben. Az második etapban bevetett ultralágy gumik megtették a hatásukat és Sebastian Vettel áttörte az 1:16-os időkorlátot. Az időközben megérkező esőfelhőkből mindössze néhány csepp csapadék jutott a betonra, így a picit visszaesett hőmérsékleten kívül jelentősebb változás nem állt be a külső tényezőkben. Az élbolyban továbbra is két piros és két kék autó körözött, a Mercedes 0,75 illetve 1 másodpercre lemaradva tőlük kereste a megoldást. Azonban sem Lewis Hamilton, sem Bottas nem találta a fogást a nagy riválisokon és végül Vettel 1:16.834-es idejével állt az élre. A Ferrarit Verstappen, Ricciardo sorrendben a két Red Bull, majd Kimi Raikkonen követte. Az ezüstnyilak úgy látszik újra, a már korábban tapasztalt hibával, a túl korán elkopó hátsó abroncsokkal küzdenek. A túl forró aszfalt nem először vicceli meg a címvédő csillagos márkát, a Mercedes többek között Monacóban és Bahreinben is hasonló gondokkal küzdött a lágy gumikon. Amíg a túlkormányzottságot nem sikerül orvosolni, addig Hamiltonék nem bízhatnak az egykörös idő javulásában és a jó időmérő eredményében sem, ami kulcsfontosságú itt a Hungaroringen!



Újra kiélezett a küzdelem



Bár a pénteki szabadedzéseken nem sok babér termett Lewis Hamiltonnak, a VB tabellát vezető ötszörös hungaroringi győztest nem szabad leírnunk, annál is inkább mivel majd csak a szombati időmérőt követően lehet elkezdeni taktikázni a futamra. A másik négyszeres világbajnok Vettel ugyan csak kétszer állhatott eddig a mogyoródi dobogó tetején de mellette szól, hogy a tavalyi győzelem árnyékában úgy tűnik, az idén is fekszik a maranellói autónak a magyar pálya. Ugyan a német ritkán látható hibát vétett a Német Nagydíjon de 17 pontos hátránya mindössze egy jó versennyel ledolgozható, ő úgy gondolja, hogy ez a futam pont jó lenne itt nálunk a nyári szünetet megelőzően. A két rivális harcán kívül rendkívül sokan kíváncsiak a feltörekvő holland tehetségre, Max Verstappenre is. Jól mutatja ezt, hogy szinte már nincs szabad jegy a hétvégére és a honi pálya vezetése titkon a csúcsdöntésben bízik, már ami a nézőszámot illeti! Az F1 új amerikai tulajdonosának, a Liberty Medianak nem titkolt törekvése az, hogy a "kissé" zárt világot közelebb vigyék a nézőkhöz. Ennek egyik, már korábban is létező momentuma, az F1 Experience névre keresztelt élményautózás, amely nem csak a belépőt megfizető tehetősek kiváltsága, hanem több nyertes ingyen szórakozása is lesz az idei esztendőben. A szerencséseket egy kétüléses versenyautóban, Formula 1-es körítéssel viszik körbe a 4300 méter hosszú klasszikus aszfaltcsíkon. A magyar résztvevőknek külön öröm, hogy hazánk ezidáig egyetlen elitkategóriás versenyzője, Baumgartner Zsolt az egyik sofőr a programban.



A volt pontszerző ugyan már nem aktív, azért sok szállal kötődünk a Formula1-hez, már ami a magyarságunkat illeti. A harmadik legrégebbi futamhelyszinen kívül azzal is dicsekedhetünk, hogy több honfitársunk is az utazó cirkusz tagja. A Haas csapatánál például egy kisvárdai illetőségű autóvillamossági technikus, Jánvári Zsolt teljesít szolgálatot. A közvetlenül az autón dolgozó csapat tagjaként tevékenykedő Zsolt harmadik éve járja a világot. Először a Williams, most pedig az amerikai csapat tagjaként.