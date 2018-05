Froome vagy Dumoulin? - Pénteken rajtol a Giro d'Italia

Froome megpróbálja a Girót is - Fotó: giroditalia.it

- Azzal, hogy leindul a Girón, nem tesz jót a sportággal. Mi lesz, ha pár hét múlva elveszik az eredményeit? Ennyi kérdéssel a hátam mögött én nem biztos, hogy rajhoz álltam volna.

Megvédi-e a címét Dumoulin? Fotó: giroditalia.it

Pénteken egy egyéni időfutammal kezdődik a 101. Giro d'Italia - méghozzá Jeruzsálemben. Az olasz kerékpáros körverseny három szakaszát rendezik Izraelben, majd ezt egy pihenőnap követi, hogy május nyolcadikától, Cataniából rajtolva végül eljussanak Rómába. Hogy miért Izraelből rajtol az idei Giro? Ran Margaliot, aki korábban önmaga is versenyzett, régóta szerette volna Izraelbe elvinni az olasz körversenyt, egyúttal lázasan dolgozik az izraeli kerékpársport minőségének javításáért, ezért alakított is egy csapatot. Az Israel Cycling Academy-be támogatóként beszállt Sylvan Adams, aki még 2016-ban felvette a kapcsolatot Mauro Vegnivel, a Giro sportigazgatójával egy esetleges izraeli kitérőről - egyes hírek szerint bár Vegni aggódott a sportolók biztonsága miatt, végül ő maga is ellátogatott Jeruzsálembe, ahol meggyőződött arról, hogy nem lesz gond. E mellett éppen 70 éve alakult meg Izrael állam, így tisztelgésnek sem utolsó az olaszok részéről, viszont mindez ez óriási biztonsági intézkedéseket igényel: komolyabbat, mint Ferenc pápa 2014-es látogatása, vagy Jichák Rabin, korábbi izraeli miniszterelnök temetése. A biztonsági kérdésre kitért a címvédő, Tom Dumoulin is, aki azt mondta, nem fél jobban egy izraeli versenytől, mint ha a Camps Elysées-n kellene tekernie. - Éppen elég minden történt Párizsban az elmúlt években - tette hozzá a tavalyi győztes.Nemzetközi jogvédő szervezetek is felemelték a hangjukat az ellen, hogy a Giro mezőnye Izraelben teker: szerintük az zsidó állam által kiépített apartheid-rendszer nemzetközi elfogadását is segíti az, hogy a Giro ott lesz Izraelben. Az országot számos nemzetközi bírálat érte a palesztinok emberi jogi helyzete miatt, a második és harmadik szakaszon, amely érint palesztin területeket is, tüntetések várhatóak a verseny ideje alatt.Sajnos nem csak ez az egyetlen visszás kérdés merül fel az idei Giro kapcsán, ugyanis nyolc év szünet után újra ott lesz a mezőnyben Chris Froome . A kenyai születésű brit klasszis indulása viszont nem váltott ki nagy szimpátiát a riválisok körében, hiszen Froome ellen jelenleg is zajlik egy vizsgálat, mivel tavaly szeptemberben megbukott egy doppingteszten. A négyszeres Tour de France-győztes sportoló egy Vueltán teljesített szakasz után adott vizeletmintájában a megengedett érték dupláját találták szalbutemolból - ezt tartalmazza az a gyógyszer is, amit Froome egy évtizede szed már az asztmájára. Egyes készítmények terápiás kivételként szedhetőek, azonban Froome szervezetében a megengedett kétszeresét találták, a szalbutemol pedig segíti a könnyebb légzést és az oxigén nagyobb felületen való felhasználását, magyarán több levegőhöz juthat vele az ember, ez pedig egy-egy hegyi szakaszon rengeteget számíthat. Froome az esetről azt monda, nem vett be a megengedettnél nagyobb adagot, a Vueltán volt egy rosszulléte, ami miatt orvosainak javaslatára növelték a megszokott mennyiséget. A brit kerekest egyelőre nem tiltották el, ügyében várhatóan a Giro befejezése és a következő háromhetes körverseny, a Tour de France kezdete között hozhatnak ítéletet. Froome indulással kapcsolatos motivációja abban is rejtőzhet, hogy amennyiben megnyeri a pénteken rajtoló Girót, akkor egyszerre lesz címvédő mind a három nagy körversenyen, a Touron, a Vueltán és a Girón is.Várhatóan Dumoulinnel ketten harcolnak majd a "maglia rosa"-ért, azaz a győztesnek járó rózsaszín trikóért. A 27 éves holland nem a legjobb formában várhatja a Girót, tavasszal többször is bukott - a doppingolással vádolt Froome viszont igen magabiztosan vághat neki az év első háromhetesének.- mondta a rajt előtti sajtótájékoztatón Dumoulin, akinek sokat nem kellett várni a válaszra sem. Froome továbbra is azt mondja, hogy semmi szabálytalant nem követett el, és versenyezni érkezett a Giróra. Rossz nyelvek szerint egyébként a szervezők fizettek Froome-nak és csapatának, a Sky-nak azért, hogy elinduljon a versenyen: a hírek közel 1,4 millió euróról szólnak, persze ezt egyik fél sem erősítette meg, sőt, Froome cáfolta is, hogy pénzt kapott volna az indulásért.Rátérve magára a versenyre: a huszonegy szakaszból álló Girón összesen 3546.2 kilométert teljesítenek majd azok, akik végigmennek, összesen 39 kategorizált emelkedőt kell majd megmászniuk a kerekeseknek. A legmagasabb pont 2176 méteren fekszik, a Finestre-hegyre kell felmászniuk, de összesen nyolc hegyi befutós szakaszt rendeznek az idei Girón. Kilenc év után újra Rómában lesz a befutó, azonban nem időfutamot rendeznek az utolsó szakaszon. Minden bizonnyal az egyik legkomolyabb etap a tizennegyedik lesz: május 20-án visszatér a Giro menüjébe a Monte Zoncolan. A brutális, 10 kilométer hosszú hegyet olykor 22%-os meredekséggel kell majd megmászniuk. A Zoncolanra négy év elteltével tér vissza a mezőny, legutóbb 2014-ben Michael Rogers tudott nyerni itt. Nem ígérkezik sokkal könnyebbnek a hatodik szakasz sem, május 10-én az Etnára mennek fel a Giro résztvevői.Az Assisi és Osimo közötti, 11. szakasz Michele Scarponi emlékéről szól majd: a 2011-ben Giro-győztes kerékpárost 2017 áprilisában, filottranói otthona közelében, edzés közben gázolta el egy teherautó, a balesetben Scarponi életét vesztette.Várhatóan tehát ketten csatáznak majd a rózsaszínért, de érdemes lesz odafigyelni a fiatal kolumbiaira, Miguel Angel Lopezre is, aki csupán karrierje harmadik háromhetesére készül, de az Astana kapitányaként okozhat meglepetéseket - nem beszélve Fabio Aruról, aki a legerősebb olaszként vághat neki a pénteken kezdődő Girónak.Íme a teljes útvonal!