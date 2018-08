Fucsovics és Babos ismét bírálta a Magyar Tenisz Szövetséget

A szerdai nyílt levélben az MTSZ a két játékos múlt pénteki kritikáira reagált, pontokba szedve. Ebben többek között kiemelte, hogy Fucsovics Mártont 2015-től idén júliusig az MTSZ menedzselte - mivel a korábbi csapat ezt nem akarta folytatni -, így került a teniszező mellé edzőként Sávolt Attila, akinek a fizetését jelenleg is a szövetség állja. Ezért a szövetség egyik elvárása, hogy pályára lépjen a Davis Kupában a játékos, aki ingyenesen veheti igénybe a Nemzeti Edzésközpont (NEK) létesítményét.A közleményben szerepelt, hogy az MTSZ az együttműködés kezdetétől idén július 31-éig 69 575 000 forintot bocsátott Sávolt Attila edző rendelkezésére, aki egy kiemelkedően magas pénzjutalom mellett vezetői pozíciót is kért a szövetség főtitkárától, ám nem kapta meg.

Csütörtöki közleményében Fucsovics azzal kezdi, hogy az MTSZ-reakció "tökéletes példa arra, hogy miért lehetetlen az együttműködés játékosként az MTSZ jelenlegi operatív vezetésével".

Ezután szó esik arról, hogy a menedzsment igenis együttműködést ajánlott az MTSZ-nek 2015-ben, a játékos látványos fejlődése pedig nemcsak a szövetség által a rendelkezésére bocsátott stábnak, hanem főként Sávolt Attilának köszönhető.Fucsovics leszögezi, a NEK ingyenes használata válogatott sportolók esetében természetes, ez minden sportágban így van. Sávolt Attila fizetéséről szólva kifejti, hogy a tréner nem kapott ennyit, itt bruttó összegről lehet szó, emellett az MTSZ még sok játékosnak fizeti az edzőjét.A Fucsovics Mártont és Babos Tímeát képviselő Joó György hétfőn személyesen egyeztetett Richter Attila főtitkárral a US Openen.A találkozón a menedzser jelezte,"Kihagytad a posztból, hogy a szövetség a hibás, amiért nem nyersz egyéni meccset" - címezte Babosnak.A menedzsment szerint Horváth Csaba az MTSZ-en keresztül kapott hivatalos akkreditációval tartózkodik a US Openen, így kommentje nem tekinthető magánvéleménynek."Attól függően, hogy az MTSZ milyen döntést hoz az ügyben, folytatódhat az egyeztetés a szövetség és a játékosok között" - olvasható az állásfoglalásban."Amíg ezen nem sikerül egyértelműen változtatni, addig nehéz konstruktív együttműködést kialakítani, mert a körülmények nem adottak hozzá" - teszik hozzá.Ráadásul a US Openen készülő Fucsovicsnak szövetségi dolgozók múlt péntek óta lelkileg zaklató, bántó e-maileket és sms-eket írtak.A játékos közleménye azzal zárul, hogy az MTSZ tavaly az oroszok elleni és az idei belgiumi Davis Kupa-párharcért összesen 285 940 dollárt (80 millió forintot) kapott a nemzetközi szövetségtől, ebből 88 880 dollár a játékosok pénzdíja.A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak.Babos Tímeával kapcsolatban a szövetség szerdán azt írta, hogy a támogatói megállapodással rendelkező években összesen több mint 45 millió forintot utalt át a játékosnak. A teniszező erre pénteken úgy reagált, hogy ez hét évre elosztva évi 6,43 millió forintot jelent, amit "bármelyik NEK Akadémián pallérozódó, maximum közepes nemzetközi sikereket elérő játékos többszörösen megkap".A hét év alatt Babos 645 millió forintot költött edzői bérekre, utazásra, étkezésre, szállásra, felkészülésre, egészségügyi ellátásra, így az MTSZ támogatása a játékos költségvetésének a 14 százaléka volt. Emellett azokban az években is, amikor nem volt megállapodás, az MTSZ használta az ő nevét, arcát, eredményeit a kommunikációjában, ráadásul két olimpián vett részt magyar színekben, a kvalifikáció költségeit pedig saját keretéből fedezte - reagált Babos.A játékos hozzátette: az idei támogatási tervezetet az MTSZ augusztus 27-én, több nappal az első Facebook-bejegyzés után küldte csak meg neki. "Kijelenthető, hogy az együttműködés egy olyan szövetséggel, amely a regnáló páros világ- és Australian Open-bajnokot, jelenlegi páros világelsőt hónapokon keresztül ignorálja, igencsak nehézkes" - áll Babos közleményében, amely a Facebook-oldalán jelent meg.Csütörtök délután Sávolt Attila is reagált a szövetség állásfoglalására a Facebook-oldalán. Kifejtette: 2015 novembere óta 38 239 797 forintot kapott a szövetségtől, tehát "az MTSZ által közölt közel 70 millió forint esetleg egy bruttó összeg lehet, ami ebben a formában enyhén szólva is félrevezető. Ez messze elmarad attól, amit egy hasonló szinten lévő külföldi játékos edzőjeként keresnék. A nemzetközi porondon ezen a szinten heti nettó 2500 eurónál kezdődnek a fizetések" - tette hozzá.A tréner közölte, összeférhetetlennek tartja, hogy a szövetség főtitkára egyben a legjobb férfi játékos menedzsere is legyen. "Az egész ügy kirobbanásának az egyik legfőbb oka, hogy Richter Attila egójától vezérelve bosszúhadjáratot indított ellenem és Marci ellen, mert Marci megmondta neki, hogy azt szeretné, ha egyedül Joó György folytatná a menedzselését" - írta.A szakmai kérdésekkel kapcsolatban azt írta: "Felajánlottam a szakmai tudásomat egy edzői továbbképzés koncepciójának kidolgozására. Tavaly februárban idehoztam a világ legelismertebb edzői szervezetének a továbbképző konferenciáját, amin olyan nagyságok tartottak előadásokat a magyar edzőknek, mint Toni Nadal és Magnus Norman." A szövetség azonban "szinte semmibe vette" a törekvéseit, a magyar tenisz érdekében felajánlott segítségét - fejtette ki Fucsovics Márton edzője.