Fucsovics kiütötte a világranglista 50. helyezettjét

Fucsovics Márton mindössze egy játékot veszítve, bravúrral bejutott a második fordulóba az 1,8 millió euró (554 millió forint) összdíjazású keménypályás bázeli férfi tenisztornán.



A világranglistán századik magyar két selejtezős győzelemmel került fel a verseny főtáblájára, s ott első ellenfele az ATP-rangsorban 50 hellyel előtte álló Jared Donaldson volt, akivel még nem találkozott. Az amerikai játékos a múlt héten Antwerpenben a nyitókörben kikapott az ukrán Szerhij Sztahovszkijtól, előzőleg pedig Sanghajban három gémet nyert a világelső Rafael Nadal ellen a második fordulóban.



A 25 éves Fucsovics semmire hozta az adogatását, majd rögtön elvette Donaldsonét (3:0). Itt azonban nem állt meg, csodálatos ütésekkel ismét brékelte az amerikait - aki kijutott a november 7-én rajtoló U21-es milánói ATP-világbajnokságra -, és hamarosan már 5:0-ra vezetett. Ellenfele következő szervájánál is volt három bréklabdája, Donaldson pedig végül szélesre ütötte a labdát, így 24 perc elteltével Fucsovics szettelőnybe került.



A providence-i születésű rivális háromszor is odavágta az ütőjét, ami átmenetileg jót tett neki, ugyanis - egy hálón megpattanó labdával - kihasználta hatodik bréklabdáját. A magyar Davis Kupa-válogatott vezére azonban rögtön visszavette az elvesztett adogatást (1:1), majd lendületből hozta a következő négy gémet is. Donaldson teljesen maga alá került, időnként tehetetlenül széttárta a kezét, s végül óriási meglepetésre egyszer sem (!) tudta hozni a szerváját az 57 perces meccsen.



A váratlanul sima mérkőzés után, a csütörtöki nyolcaddöntőben Fucsovicsra az argentin Leonardo Mayer (52.) vár, aki a nyitókörben a nyolcadik helyen kiemelt német Mischa Zverevet búcsúztatta.



Eredmény az ATP honlapja alapján:



1. forduló (a 16 közé jutásért):



Fucsovics Márton-Jared Donaldson (amerikai) 6:0, 6:1