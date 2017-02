Gálázott Bolognában a Napoli

A Napoli villámrajtot vett a találkozón, már a 6. percben kétgólos előnyben volt, s a nápolyiak játékára a folytatásban sem volt ellenszere a Nagy Ádámmal felálló Bolognának. A magyar játékos az első félidő derekán kulcsszerephez jutott, amikor José Callejón utána rúgott, a játékvezető pedig kiállította a Napoli spanyol támadóját. Callejón pár perccel korábban kezezésével büntetőhöz jutotta a Bolognát, ám a házigazda nem élt a kínálkozó lehetőséggel. A folytatásban a hazaiak is megfogyatkoztak, a Napoli pedig tíz a tíz ellen tovább növelte a különbséget.



A Napoliban Marek Hamsík és Dries Mertens is mesterhármasig jutott.



Serie A, 23. forduló:

Bologna-Napoli 1-7 (1-4)



vasárnap játsszák:

AC Milan-Sampdoria 12.30

Atalanta-Cagliari 15.00

Chievo-Udinese 15.00

Empoli-Torino 15.00

Genoa-Sassuolo 15.00

Pescara-Lazio 15.00

Palermo-Crotone 18.00

Juventus-Internazionale 20.45



kedden játsszák:

AS Roma-Fiorentina 20.45



A tabella:



1. Juventus 21 44-16 51 pont

2. Napoli 23 55-26 48

3. AS Roma 22 44-21 47

4. Internazionale 22 37-23 42

5. Lazio 22 35-25 40

6. Atalanta 22 34-25 39

7. Fiorentina 22 38-29 37

8. AC Milan 21 32-26 37

9. Torino 22 39-32 31

10. Udinese 22 27-29 28

11. Chievo 22 22-30 28

12. Sampdoria 22 25-29 27

13. Bologna 22 22-33 27

14. Cagliari 22 32-46 27

15. Genoa 22 27-32 25

16. Sassuolo 22 31-37 24

17. Empoli 22 13-30 21

18. Crotone 21 20-37 13

19. Palermo 22 18-42 11

20. Pescara 22 17-44 9

A 18. fordulóból a Crotone-Juventus és a Bologna-AC Milan mérkőzést elhalasztották.