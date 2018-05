Giro d'Italia - Viviani harmadszor volt a leggyorsabb

Elia Viviani nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny pénteki, 13. szakaszát. Összetettben a brit Simon Yates továbbra is 47 másodperccel vezet a címvédő holland Tom Dumoulin előtt.



Az olasz kerekes már harmadszor bizonyult a leggyorsabbnak sprintbefutóban az idei viadalon. Előzőleg a második és a harmadik szakaszon ért elsőként célba, összességében pedig a negyedik részsikerét gyűjtötte be az olasz háromhetes viadalon.



Pénteken Ferrara és Nervesa della Battaglia között 180 kilométert tettek meg a versenyzők. Az ötfős szökevénycsoportot, amely menet közben három és fél percre is növelte előnyét, hat kilométerrel a cél előtt érte utol a főmezőny.



Eredmények:

13. szakasz, Ferrara-Nervesa della Battaglia, 180 km:

1. Elia Viviani (olasz, Quick-Step) 3:56:24 óra

2. Sam Bennett (ír, Bora) azonos idővel

3. Danny van Poppel (holland, Lotto NL-Jumbo) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Simon Yates (brit, Mitchelton-Scott) 55:54.20 óra

2. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 47 másodperc hátrány

3. Thibaut Pinot (francia, Groupama-FDJ) 1:04 perc hátrány



Szombaton a San Vito al Tagliamento és Monte Zoncolan közötti 186 kilométer leküzdése vár a résztvevőkre, hegyi befutóval. A mezőny összesen 3562,9 kilométert teker a jövő vasárnapi, római célba érkezésig.