Guzmics: küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk

A védő elmondta, hogy a portugálok találatánál elcsúszott a védekezés, de összességében megpróbáltak minden egyes lövésbe belelépni, belecsúszni, amit érzése szerint a közönség is értékelt.



"A játékunk így, hogy tíz emberrel maradtunk, kicsit elmaradt az elvárttól. De az Európa-bajnokkal játszottunk, világklasszis játékosok ellen, és felvettük a versenyt velük. Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk" - hangsúlyozta Guzmics. Hozzátette, a ráadás perceiben slusszpoén lehetett volna, ha Fiola Attila fejeséből kiegyenlít a házigazda.



A Pepe elleni könyöklésért a 30. percben kiállított Priskin Tamás azt nyilatkozta, az esetnél nem látta, hol van az ellenfél védője. "Nem éreztem, hogy mögöttem lenne, azt hittem, hogy a labdát meg tudom csúsztatni" - hangsúlyozta. Hozzátette, meglepődött a kiállításon. "Sosem szoktam a bírókkal foglalkozni, ha a játékvezető így látta, akkor így látta."



Kifejtette, gratulált társainak, akik mindent megtettek, ami bennük volt: tíz emberrel is küzdöttek a második félidőben, így kevés helyzetet alakított ki az ellenfél.



"Sajnálom, hogy így alakult, úgy érzem, hogy ebben a meccsben több lett volna" - mondta Priskin.



"A kiállítás előtt az 1-0-ra azt mondtam volna, hogy nem reális eredmény, hiszen egy döntetlent vagy akár egy győzelmet is ki tudtunk volna hozni ebből a mérkőzésből" - értékelt Korhut Mihály. Mint fogalmazott, létszámhátrányban be kellett állniuk védekezni, amit jól megvalósítottak, így a vendégek többször nem tudtak betalálni. "Emberhátrányban voltunk, többet birtokolta a portugál együttes a labdát. Jó csapatról van szó, nem is lehetett volna fejetlenül kitámadni, hiszen akkor benne van, hogy több gólt kapunk. Sajnos volt egy-két elpuskázott helyzetünk is."



Bernd Storck szövetségi kapitány csapata, amely mivel nem nyert, már nem érhet oda a pótselejtezőt érő második helyre sem a csoportjában, a kvalifikációs sorozatot október 7-én Svájcban folytatja, majd három nappal később itthon a Feröer-szigetek ellen zárja. Magyarország legutóbb 1986-ban vett részt világbajnokságon.