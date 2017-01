Guzmics Richárd a kínai élvonalba igazolt

A játékost képviselő F-Group menedzseriroda pénteki tájékoztatása szerint a játékos új klubja spanyolországi edzőtáborában átesett a kötelező orvosi vizsgálaton, majd aláírta szerződését, ami egy évre szól.



"Az elmúlt évek átigazolási időszakaiban rendre felvetődött Guzmics Richárd klubváltása, olasz és kínai ajánlat is érkezett érte, meg is egyeztünk mindenben, de a Wisla korábbi tulajdonosai miatt az üzlet valamennyi alkalommal meghiúsult" - nyilatkozta Filipovics Vladan, a védő menedzsere. Hozzátette, a Yanbian FC kitartó kérőnek bizonyult, a Wisla új vezérkara pedig korrekt és segítőkész módon állt az ügyhöz.



"Tisztában voltak vele, Ricsi mennyit tett a csapatért és belementek az üzletbe, holott szívesen hosszabbítottak volna vele. Az elmúlt hetek átigazolási bizonyítják, hogy immár hiba legyinteni a kínai ligára, a hátvéd számára azért is lesz sportszakmai szempontból előrelépés az új bajnokság, mert klasszis támadók ellen futballozhat" - vélekedett.



A szombathelyi születésű Guzmics a Haladásban kezdett futballozni, és 2014-ig a nevelőegyesületét erősítette, akkor igazolt Krakkóba, vagyis a Yanbian FC még csak a harmadik klubja. A 29 éves játékos a magyar válogatottban eddig 22 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett.



A Yanbian FC jogelődjét 1955-ben alapították, a jelenlegi formájában, profi csapatként 1994 óta működik. A kínai élvonal előző idényében a kilencedik helyen végzett. Guzmics nem az első magyar játékos az egyesület történetében: 2000-ben Telek András 26 mérkőzésen lépett pályára az akkor éppen Jilin Aodong néven szereplő együttesben.



A klub székhelye Kína egyik legkeletibb részén, az észak-koreai határtól mintegy negyven kilométerre fekvő Jencsi városában van.