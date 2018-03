Gyász! Holtan találták a Fiorentina csapatkapitányát

Holtan találták szállodai szobájában Davide Astorit, a Fiorentina labdarúgócsapatának kapitányát. A klub Twitter-oldalának szűkszavú közleménye csak magát tragédia a tényét rögzíti, de sajtóhírek szerint a 31 éves labdarúgót éjszaka érte a halál. Az első információk szerint az ok hirtelen szívmegállás volt.



A 14-szeres olasz válogatott hátvéd 2015 augusztusában került kölcsönben a firenzeiekhez, akik egy évvel később vásárolták meg a Cagliaritól. Korábban az AS Romában is játszott egy szezont.



Astori - akinek két hete született gyermeke - a nemzeti csapatban 2011 márciusában szerepelt először, s a squadra azzurrával ott volt a 2013-as Konföderációs Kupán is. Az olasz élvonalban több mint 250 mérkőzésen játszott. A tragédia miatt nemcsak a Fiorentina vasárnapi (mai) Udinese elleni bajnokija marad el, hanem a 27. forduló összes többi összecsapását elhalasztották - jelentette be Twitter-oldalán az olasz liga.