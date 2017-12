Gyász! Meghalt a magyar sportlegenda

Életének 104. évében elhunyt Kisgyörgy Lajosné egykori sportlövő és edző, 123-szoros országos bajnok - tudatta a sportági szövetség az MTI-vel szombaton.



Kisgyörgyné Fedor Magda 1914. január 14-én született a Vas megyei Pinkaszentkirályiban, iskoláit Szombathelyen végezte, s kezdetben a műkorcsolyázás és a tenisz volt a sportága. Legnagyobb sikereit sportlövőként aratta, a Budapesti Honvéd Egyesület lövészszakosztályának 30 évig volt a sportolója, s még 60 évesen is aktívan versenyzett.



Hosszú sportpályafutása alatt 123 magyar bajnoki címet szerzett, puskás és pisztolyos számokban egyaránt. Sokszoros válogatottként több világ- és Európa-bajnokságon indult, ahol egyéniben és női csapatban is nyert ezüst- és bronzérmeket. Olimpián nem szerepelhetett, mivel a nők csak az 1984-es játékokon lőhettek először.



Aktív versenyzői karrierjét lezárva edzőséget vállalt, több egyesületnél is tanítványok sorát nevelte. A sportlövészet mellett végig megmaradt a síelés szerelmesének, még 90 éves kora után is hódolt a szenvedélyének. 95 esztendős korában a Magyar Olimpiai Bizottság Fair-play Életmű-díját vehette át sportpályafutása elismeréseként.



Január 14-én lett volna 104 éves.