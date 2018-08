Gyorshír! Alberto Contado és Ivan Basso a Tour de Hongrie-n

Alberto Contador a kerékpársport egyik valaha élt legsikeresebb versenyzője, aki pályafutása során kétszer megnyerte a Tour de France, kétszer a Giro d’Italia és háromszor a Vuelta a Espana versenyét. Ezzel egyike annak a hat legendás kerékpárosnak, aki képes volt a győzelemre mindhárom nagy háromhetesen. Contador hét Grand Tour-sikere az örökrangsorban a negyedik helyet jelenti számára.Alberto Contador 2003 és 2017 között íródó pályafutása során szerepelt az ONCE-Euroski, a Discovery Channel, az Astana, a Saxo Bak-SunGard és a Trek-Segafredo együttesében. A élsporttól való visszavonulása után sem távolodott el a kerékpársporttól, alapítványa, az Alberto Contador Fundacion segítségével életre hívta a Polartec-Kometa kontinentális kerékpáros klubot, amely a tehetséges fiatal kerékpárosok menedzselésében veszi ki a részét.A spanyol csillag várhatóan a helyszínen tekinti meg a Tour de Hongrie egyik szakaszát, ahogyan hazánkba érkezik a Polartec-Kometa másik tulajdonosa, a kétszeres Giro d’Italia-győztes olasz sztár, Ivan Basso is. A spanyol csillag várhatóan a helyszínen tekinti majd meg a Tour de Hongrie középső szakaszát, Ivan Bassóval pedig a verseny kezdete előtt a csapat sportmenedzsereként találkozhatunk majd.A két kerékpáros legenda a Kométa segítségével érkezik hozzánk. A Kométa számára kiemelten fontos a brand által közvetített "Ízekkel és felelősséggel egy új generációért!" üzenet, amely megegyezik a Contadorék által vezetett csapat missziójával.– Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy két ilyen extraklasszis sportoló is ellátogat a versenyünkre – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. – Ebben az évben nagyot lép előre a Magyar Körverseny, nemcsak a 2.1-es, a korábbinál magasabb kategória, és az erősebb csapatok részvétele jelzi ezt, hanem az is, hogy a Tour de France szervezőivel, az A. S. O-val való együttműködésünk is nagy sikerrel kecsegtet. Várhatón a világ csaknem kétszáz országában lesznek láthatóak a Tour de Hongrie egyes szakaszairól készült összefoglalók, ez pedig minden ezzel kapcsolatos előzetes elképzelésünket felülmúlja!Az augusztus 14-én kezdődő hatnapos Tour de Hongrie minden napján kétórás élő közvetítéssel jelentkezik az M4Sport, s ugyancsak minden nap egyórás összefoglalót sugároz az Eurosport2, az adások a nemzetközi sportcsatorna európai és ázsiai programjában is szerepelnek. Az A. S. O. a Tour de Hongrie összefoglalóinak sugárzási jogát emellett az amerikai és az afrikai piacon is értékesíteni tudta, így várhatóan hat kontinensen, 195 országban lesznek láthatóak az idei Magyar Körverseny legemlékezetesebb pillanatai.1. Eddy Merckx (belga) 11 győzelem (5 Tour, 5 Giro, 1 Vuelta)2. Bernard Hinault (francia) 10 (5, 3, 2)3. Jacques Anquetil (francia) 8 (5, 2, 1)4. Alberto Contador (spanyol) 7 (2, 2, 3)4. Fausto Coppi (olasz) 7 (2, 5, 0)4. Miguel Indurain (spanyol) 7 (5, 2, 0)A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour de Hongrie augusztus 14-én kedden Siófokon prológgal rajtol, a nemzetközi mezőny a Balatonalmádi, Keszthely, Velence, Székesfehérvár, Cegléd, Hajdúszoboszló, Karcag, Miskolc, útvonalon hat versenynap alatt, tíz megyét érintve 865 kilométert tesz meg a kazincbarcikai befutóig. Ebben az évben 20 csapat kapott meghívót, minden együttes hét kerékpárossal állhat rajthoz a nyolcmillió forintos összdíjazású Magyar Körversenyen.Augusztus 14. (kedd): Prológ, egyéni időfutam, Siófok (3,5 km)Augusztus 15. (szerda): 1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (154 km)Augusztus 16. (csütörtök): 2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (190 km)Augusztus 17. (péntek): 3. szakasz, Cegléd–Hajdúszoboszló (206 km)Augusztus 18. (szombat): 4. szakasz, Karcag–Miskolc (182 km)Augusztus 19. (vasárnap): 5. szakasz, Kazincbarcika–Kazincbarcika (128 km)