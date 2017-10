Hamilton nem áll le a negyedik vb-címe után

A negyedik Forma-1-es világbajnoki címével holtversenyben az örökranglista harmadik helyére előrelépő Lewis Hamilton úgy érzi, képes még további sikerekre.



A vasárnapi Mexikói Nagydíjon a Mercedes brit pilótájának elegendő volt egy kilencedik helyezést elérnie, hogy behozhatatlan előnyre tegyen szert az ugyancsak négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettellel (Ferrari) szemben.



Hamilton idei sikerével (2008, 2014, 2015, 2017) beérte Vettelt (2010, 2011, 2012, 2013) és a francia Alain Prostot (1985, 1986, 1989, 1993) a vb-címek tekintetében. A rangsorban már csak az ötszörös bajnok argentin Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956, 1957) és a hétszeres győztes német Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) áll előtte.



A 32 esztendős brit pilóta a vasárnapi futam után elmondta: hosszú utat járt be az elmúlt tíz év során.



"Őrület, ha belegondolok, hogy a Hamilton név bekerült a történelemkönyvekbe, és erre nagyon büszke vagyok" - fogalmazott.



Hozzátette: "Amíg szeretem, addig folytatom a versenyzést. Azt hiszem, még több van bennem."



Hamilton a negyedik diadalával megelőzte többek között gyermekkori példaképét, a brazil Ayrton Sennát (1988, 1990, 1991), aki 1994-ben versenybalesetben hunyt el, és honfitársát, Jackie Stewartot is (1969, 1971, 1973), így minden idők legsikeresebb brit Forma-1-es versenyzője lett.



Vettel a futamot követően gratulált riválisának, és hangsúlyozta: a legjobb pilóta diadalmaskodott.



"Nehéz úgy áthaladni a célvonalon, hogy tudod, nem harcolhatsz tovább. Ez Lewis napja volt. Megérdemelte, hogy világbajnoknak koronázzák. Összességében ő volt a jobb, jobb munkát végzett. Most csalódott vagyok. A következő szezon más történet, minden kezdődik elölről" - fogalmazott Vettel. Hozzátette: nem tart Hamiltontól, élvezi a vele való versengést, csatázást.



"Szuper teljesítményt nyújtott az egész évben és rászolgált a vb-címre. Gratulálok neki!" - mondta a Ferrari német pilótája.



A legendás Emerson Fittipaldi, aki 1972-ben és 1974-ben volt világbajnok, úgy véli, a Forma-1-nek éppen olyan sztárra van szüksége, mint Hamilton.



"Ő a sportág nagykövete. Hihetetlen jó. Szélesebb közönséghez ér el, mint bárki más. Olyan bajnokra van szükségünk, mint Lewis" - mondta a brazilok ex-pilótája.



A kétszeres világbajnok, mclarenes Fernando Alonso a mostani generáció bajnokának tartja Hamiltont.



"Akkor is nyert futamokat, amikor jó autója volt, és akkor is, amikor nem volt olyan jó kocsija" - tette hozzá a spanyol pilóta.