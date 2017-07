Hamiltont és a Ferrarit is dicsérik a címlapok - Így látták külföldön a Magyar Nagydíjat

Kihagyja a tesztet Felipe Massa

A hétközi tesztelést is kihagyja a Hungaroringen a vasárnapi Magyar Nagydíjtól rosszullét miatt visszalépett Felipe Massa, a Forma–1-es Williams brazil pilótája. Massát ma a kanadai Lance Stroll helyettesíti majd, míg szerdán az olasz Luca Ghiotto vezeti az istálló autóját. A Williams azt is közölte, hogy Massa a négy hét múlva sorra kerülő Belga Nagydíjon minden bizonnyal visszatérhet.

A nemzetközi sajtó elsősorban a Ferrari- és a Mercedes-csapat taktikáját taglalja a Forma–1-es Magyar Nagydíj másnapján. A futamot Sebastian Vettel nyerte Kimi Räikkönen előtt, míg a harmadik helyen Valtteri Bottas végzett, miután pilótatársa, Lewis Hamilton a célhoz közeledve visszaengedte maga elé.Gazzetta dello Sport: „Ferrarissima. Ez tényleg olyan, mint egy álom. Két Ferrari, amelyek az élről indulnak, és végig irányítanak, amíg célba nem érnek. A morális győzelem a vesztesé. Illetve szegény Kimié, aki szolgálta Sebastiant, mint egy földesurat, bár egyszerűen megelőzhette volna, és maga is győzhetett volna. Az áldozatért cserébe azonban kapott még egy évet Vettel oldalán egy olyan csapatnál, amely mindig is szerette őt."Corriere della Sera: „A Vörösök órája. A Magyar Nagydíj mindenkit emlékeztetett arra, hogy a Forma–1 csapatsport. Vettel bátor és kitüntetett volt, egyedülálló tudással autózott."La Repubblica: „Räikkönen, a vízhordó."Corriere dello Sport: „A Ferrari nagy vasárnapja".The Telegraph: „Lewis Hamilton elsőbbséget adott a szívének egy olyan figyelemreméltó, sportszerű pillanatban, amely akár a világbajnoki címébe is kerülhet az idény végén."The Independent: „Egyértelmű, hogy Hamilton és Bottas viszonya sokkal egészségesebb, mint Hamilton és a tavalyi világbajnok Nico Rosbergé volt."