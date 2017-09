Harmadik vereségével búcsúzott a magyar csapat a röplabda Eb-ről

Alberto Salomoni együttese az azeriektől és a lengyelektől elszenvedett vereséget követően vasárnap a németekkel szemben maradt alul négy játszmában.



A magyarok így a 15. helyen zárták a kontinensviadalt.



Két év múlva a csapat mindenképpen tagja lesz a mezőnynek, miután Magyarország Törökországgal, Lengyelországgal és Csehországgal társházigazdája lesz a kontinensviadalnak.



Eredmény:

A csoport (Baku):

Németország-Magyarország 3-1 (21, -19, 21, 18)

Baku, Nemzeti Tornacsarnok, 500 néző, v.: Jan Krticka (cseh), Harald Sodja (osztrák)



Két éve Antwerpenben a németek elleni összecsapás jelentette a végállomást a magyarok számára, idén májusban két felkészülési mérkőzésen találkoztak egymással a felek, Münsterben 3-1 lett a hazaiaknak, majd Oldenburgban 3-0, igaz, utóbbi helyszínen játszottak egy negyedik játszmát is, ami magyar sikerrel zárult.



A németek esélyét növelte, hogy bár Tálas Zsuzsanna átöltözött, de az orvosi stábbal egyetértve nem kockáztatta a pályára lépést azt követően, hogy szombaton a lengyelek elleni összecsapáson csúnyán aláfordult a bokája. A csapatkapitány Bokorné Liliom Rita, aki lábujjsérüléssel bajlódik, viszont vállalta a játékot.



Ahogyan a korábbi két meccsén, ezúttal is jól kezdett a magyar válogatott (8-5), de Denise Hanke parádés szerváival visszajöttek a németek, akiknek Pogány Anna személyében magyar játékosuk is volt (9-9). Egy rövid megingást kihasználva a németek lépéselőnybe kerültek (14-11), de gyorsan egyenlő lett újra. A magyarok szorosan tapadtak riválisukra, a végjátékra azonban több rossz nyitásfogadás miatt három pontra ismét leszakadtak, a németek pedig magabiztosan zárták le a szettet.



A második játszma szinte ugyanilyen forgatókönyvvel kezdődött: magabiztos magyar vezetés (8-4) után német egyenlítés (9-9). Viszont ezúttal sorozatban négy magyar pont jött, majd egy remek sánc után tovább nőtt a különbség, amely már hétpontos volt, amikor időt kértek a németek. Ugyanakkor ez sem segített rajtuk, mert a magyar válogatott - elsősorban Szakmáry Gréta bombáival - magabiztosan menetelt a szettnyerésig. Noha a befejezéssel ezúttal is akadtak kisebb gondok, végül simán, hat pont előnnyel "behúzta" a játszmát az együttes.



Német pontokkal indult a harmadik felvonás, azonban sorozatban hat labdamenetet nyertek a magyarok és átvették a vezetést (7-4). Sokáig két-három pont maradt a különbség, a németek a játszma közepén egyenlítettek (13-13). A technikai időt követően fej fej mellett haladtak a csapatok, de a végjáték utolsó pillanataiban a németek koncentráltak jobban és újra szettelőnybe kerültek.



A negyedik játszmában, a mérkőzés során először a németek vezettek az első technikai időnél (8-5), majd ezt követően a különbség fokozatosan nőtt. A sok sérüléssel küzdő, kevés cserével játszó magyarok erre a szettre érezhetően már nagyon elfáradtak, ennek ellenére a játékosok erejéből így is futotta egy-egy szép blokkra vagy ütésre. Ez azonban csupán arra volt elég, hogy a szettet "csak" hét ponttal veszítsék el.



Korábban:

Azerbajdzsán-Lengyelország 3-0 (14, 21, 23)



A csoport további programja:

hétfő:

Azerbajdzsán-Németország 16.00





A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Azerbajdzsán 6 pont/2 mérkőzés, 2. (már továbbjutott) Lengyelország 5/3, 3. (már továbbjutott) Németország 4/2, 4. Magyarország 0/3



A csoportelső a nyolc közé jut, míg a második és harmadik a negyeddöntőbe jutásért lép pályára.