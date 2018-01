Hogy nézne ki Tom Brady egy kézen hat ujjal?

A vasárnapról hétfőre virradó hajnalon, 0.30-kor kezdődő New England Patriots - Philadelphia Eagles mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítés formájában számol be!

A New England Patriots és a Philadelphia Eagles játszhatja a vasárnapi Super Bowl-t, azaz az amerikai futballszezon idei döntőjét. A két együttes 2004-ben találkozott már egymással a szezon utolsó meccsén, akkor a fehérben játszó Patriots nyerni tudott - és hogy miért fontos, hogy fehérben játszó? Mert ahogy arra az NFL Research a Twitteren rámutatott , 2004 óta csupán egyszer volt példa arra, hogy a döntőben fehér mezben szereplő együttes ne nyerjen. Mindez persze nem jelent garanciát arra, hogy az ezúttal is a fehér szerelést választó New England megvédheti a címét, és megint a magasba emelheti a Vince Lombardi-trófeát, de az utóbbi 13 döntőből mindössze egyszer, a Pittsburgh Steelers-Green Bay Packers 2010-es döntőben veszített a fehérben pályára lépő csapat.Amennyiben a Hazafiaknak sikerülne megvédeniük címüket, a sportág élő legendájának, Tom Bradynek vagy még egy ujjat kell növesztenie a kezére, vagy már egy kezére rá sem fognak férni a bajnoki címért járó gyűrűk, az irányító ugyanis már ötszörös bajnoknak vallhatja magát, így egy sima köszönés igen elegáns képet is mutathat eddigi karrierjéről - a hatodik gyűrű viszont ugye már csak a másik kézre fér fel... Ha már Brady, szintén a Twitterről származik az az információ is , ami viszont kevésbé mellette és csapata sikere mellett szól, ugyanis Brady lett a szezon legtöbb yardot (4577) passzolt irányítója. A Super Bowlok történetében eddig ötször volt arra példa, hogy a legtöbb passzolt yarddal rendelkező irányító döntőt játsszon, ám ez a játékos egyszer sem tudott nyerni. 1984-ben a Miami Dolphins bukott el Dan Marinóval a San Francisco 49ers ellen, 2001-ben Kurt Warner St. Louis Ramse veszített a Patriots ellen, egy évvel később a Rich Gannon vezette Oakland Raiders is veszített a Tampa Bay Bucaneers ellen játszott Super Bowlon, ahogy tette ezt 2007-ben maga Tom Brady is, amikor kikaptak a New York Giantstől. Legutóbb pedig 2013-ban hiába hozott kiváló szezont Peyton Manning, a Seattle Seahawks legyőzte a Denver Broncost - ráadásul ez az öt irányító a döntőben általában betlizett, ugyanos hat passzolt touchdown mellett 11 alkalommal interceptiont dobtak, vagyis az ellenfél játékosainak adták oda a labdát.