Hosszú Katinka aranyéremmel zárt Moszkvában

Hosszú Katinka a szerdai két első és egy második hely után aranyéremmel zárta szereplését Moszkvában, a rövidpályás úszó világkupa-sorozat idei nyitóállomásán.



Csütörtökön csak 200 méter vegyesen volt érdekelt, mivel a nemzetközi szövetség, a FINA legfeljebb négy egyéni számban engedélyezi az indulást. A magyar világrekorder (2:01.86 p) az esélyeknek megfelelően magabiztosan nyert 2:04.76 perces idővel, az ezüstérmes ausztrál klasszisra, Emily Seebohmra is csaknem három másodpercet verve rá.



A vasárnap véget ért budapesti világbajnokságot követően a háromszoros olimpiai és 50-es medencében hétszeres világbajnok Hosszú szerdán 100 méter háton és 100 méter vegyesen győzött, míg 200 méter pillangón második lett.



A moszkvai Olimpiai uszodában 25 méteres medencében rendezett viadalon a magyar színekben induló Lobanovszkij Maxim, akinek édesanyja magyar, édesapja orosz, nagyszerűen helytállt: az 50 méter gyors döntőjében, igen erős mezőnyben negyedik lett, 21.40 másodperccel.



A vk nyitóállomásán kiemelkedően teljesített a svéd Sarah Sjöström , aki az első naphoz hasonlóan, amikor is 23.10 másodperces világcsúccsal győzött 50 méter gyorson, a 100-as sprinttávon is megjavította a világrekordot. Az új csúcs 50.77, a régit 50.91-gyel az ausztrál Cate Campbell tartotta 2015 novembere óta.