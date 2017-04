Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid újabb aranyakat nyert Amiens-ben

Hosszú Katinka a pénteki három győzelem után szombaton egy első helyet szerzett, s további három érmet nyert a Golden Tour elnevezésű, 50 méteres medencébe kiírt franciaországi körverseny befejező állomásán, Amiens-ben, ahol a második napon Verrasztó Dávid kétszer is felállhatott a dobogó tetejére, emellett egy bronzot is begyűjtött.



A Rióban háromszoros olimpiai bajnok Hosszú - a pénzdíjas nemzetközi viadal honlapja szerint - ezúttal hat döntőben volt érdekelt, ezek közül diadalmaskodott 100 méter háton (1:00.87 p), második lett 200 méter gyorson (1:56.89) és 200 méter pillangón (2:13.69), harmadik 200 méter vegyesen (2:15.36), míg 200 méter mellen (2:43.48) és 50 méter gyorson (27.44 mp) nyolcadikként zárt.



Verrasztó Dávid, aki pénteken a 400 méteres vegyesúszásban bizonyult a legjobbnak versenycsúccsal végezve az élen, szombaton megnyerte a 200 méter mell fináléját (2:14.96), majd 200 méter pillangón is győzött (1:58.35), a 200 méter vegyes döntőjében pedig bronzérmet érdemelt ki (2:03.66). Amiens előtt február elején Nizzában, majd március első hétvégéjén Marseille-ben rendeztek versenyt a Golden Tour keretében.