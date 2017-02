Hosszú Katinka megint három számban nyert Nizzában

Hosszú Katinka a pénteki nyitónaphoz hasonlatosan szombaton is hat számban indult, s háromban nyert a nizzai nemzetközi úszóversenyen, ahol a férfiaknál is avattak magyar győztest Kenderesi Tamás személyében.



A riói olimpián háromszoros aranyérmes Hosszú - a viadal honlapja szerint - győzött 200 méter gyorson (1:56.81 p), 100 méter háton (1:00.68) és 200 méter vegyesen (2:18.23). Emellett két bronzérem is az övé lett: 200 méter mellen (2:32.65) és 200 méter pillangón (2:15.67), míg befejező számában, 50 méter gyorson nyolcadik lett (33.40 mp).



A férfimezőny magyar szereplői közül a Rióban olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás remekelt, biztosan győzött a 200 méter pillangó döntőjében (1:55.20) honfitársa, a másodikként célba csapó Biczó Bence (1:58.28) előtt.



Még egy magyar érem született szombaton: a 400 méteres vegyesúszás pénteki győztese, Verrasztó Dávid a fele akkora vegyestávon másodikként zárt (2:00.30) a második versenynapon.



A nizzai viadal az első állomása a Golden Tour elnevezésű, 50 méteres medencébe kiírt franciaországi sorozatnak, a következőt március 3. és 5. között Marseille-ben, a harmadik, befejező versenyt pedig április 28-tól 30-ig Amiens-ben rendezik.