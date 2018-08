Hosszú Katinkának az úszás a kapaszkodó

A háromszoros ötkarikás bajnok pénteken Glasgow-ban, az Európa-bajnokság helyszínén az M4 Sportnak adott hosszabb interjút, amelyben beszélt az elmúlt fél évéről is, amely időszak alatt magánéleti problémái miatt férje, Shane Tusup helyett új edzője is lett Petrov Árpád személyében.



"Vegyes érzésekkel néztem a 400 méter vegyes döntőjét, reggel azért éreztem, hogy szívesen úsznék" - kezdte a 29 éves Hosszú, aki ezen a kontinensviadalon nem vállalta azt a számot, amelyben évekig egyeduralkodónak számított, olimpiai- világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó.



"A 400 méter vegyes a munkáról szól, naponta gyilkolja magát az ember. Én öt és fél éven keresztül hoztam ez a maximumot, idén ha odaálltam volna, akkor nem lett volna tiszta a lelkiismeretem" - mondta Hosszú, aki hozzátette, kicsit örül a riválisok időeredményének, ugyanis picit mintha lassult is volna a mezőny.



A versenyző azt követően, hogy Shane Tusuppal megszakította a munkát, az Egyesült Államokban korábbi edzője, Dave Salo segítségével készült fel, majd nem sokkal az Eb kezdete előtt jelentette be, hogy a jövőben a Svájcból hazatért Petrov Árpád irányításával dolgozik tovább.



"Nagyon nehéz volt a döntés, szerettem volna hasonló munkát végezni, mindenképpen magyarnak kellett lenni, valaki, aki valami más mentalitású, hogy hozzon valami újat, ezzel eléggé leszűkült a kör" - fogalmazott a sportoló.



Megjegyezte, másfél hónapot töltött Los Angelesben, ahol Dave Salo 2012-es "hangos" elválásuk óta boldogan fogadta.



"Őszintén örült nekem, jót beszélgettünk, bocsánatot kért, és elmondta, hogy sok mindent ma már ő is másképp csinálna."



Hosszú hangsúlyozta, bízott abban, hogy gyorsan rendeződnek körülette a dolgok - ezért sokat is tett a parton kívül -, annak érdekében, hogy ne kerüljön még egyszer olyan helyzetbe, hogy "minden borul".



"A motiváció bennem van, imádok úszni, ez az én kapaszkodóm, ami nem forrt össze annyira Shane-nel, hogy azt is elveszítsem. Két év van az olimpiáig, nem volt egyszerű az elmúlt fél év, a következő kettő sem lesz az, de nem fogok kikerülni a nagyító alól" - mondta.



Hosszú leszögezte, az elmúlt fél évben magabiztosabb lett, jobban megismerte önmagát és újra rájött, mennyire szereti az úszást. A háromszoros olimpiai bajnok Glasgow-ban 200 méter vegyesen, valamint 100 és 200 méter háton áll rajthoz.