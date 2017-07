Indul a 32. Forma1 Magyar Nagydíj

A két héttel ezelőtti silverstoni futam katasztrófálisan sikerült a tabella jelenlegi éllovasának Sebastian Vettelnek és csapattársának, Kimi Raikkönennek is. A ferrari mindkét pilótája a hajrában kapott defektet és segítette kettős diadalhoz a Mercedes istállót. Az első helyet ünneplő Lewis Hamilton így mindössze egy pontos lemaradással érkezett meg a Magyar Nagydíj helyszínére, ahol jelenleg is ő birtokolja a legtöbb győzelmet, szám szerint ötöt. A mérföldköveket nem csak itt, de a pole pozíciók számában is megdöntheti, hiszen minden idők legsikeresebb versenyzője, Michael Schumacher mindössze 1 egységgel előzi meg az angolt. A háromszoros bajnok eddig 67-szer indulhatott az élről karrierje során, így már a Hungaroringen beérheti a német legendát e kategóriában. A világbajnokság végelszámolásába még bőven beleszólhat a csillagos márka másik versenyzője, Valteri Bottas. A finn jelenleg 23 ponttal van lemaradva az éllovasoktól.Az 1986-ban átadott mogyoródi aszfaltcsík a megújulási fázis felénél jár, hiszen a burkolat cseréjét követően az idei esztendőben elbúcsúzunk a célegyenes megszokott épületeitől, ugyanis a pálya ezen szakaszának mindkét oldala is átépül jövőre. A megszokott csütörtöki boxutca látogatás vendégei utoljára sétálhatnak el a sok harcot látott garázsok előtt, ahol a csapatok a hétvégi kiállások és gumicseréket gyakorolják ilyenkor. A rajongók ez évben további két napot tölthetnek a hétvégére érvényes belépővel a pályán, mivel a futamot követően kedden és szerdán hivatalos Forma1-es tesztnek ad helyszínt a Hungaroring, ahová szintén érvényes lesz a biléta. Kétség kívül a teszt legjobban várt pillanat az lesz, amikor az utolsó napon Robert Kubica is kigurul a pályára a Renault éles autójával. A csaknem végzetes rally-balesetet szenvedő lengyel évek óta a visszatérésén dolgozik. Nagyon várja, hogy ismét F1-es autót vezethessen egy szimulált teljes futam teljesítményének lemérésével.Bár a szurkolókat csütörtökön még borús, felhős idő várta de az előrejelzések szerint vasárnap a már szokásos 30 fok körüli meleg köszönt ránk. A szabálymódosításoknak és technikai változtatásoknak köszönhetően gyorsultak az autók, így titkon bízhatunk benne, hogy megdől Rubens Barichello sokéves pályacsúcsa is. Az már megszokhattuk, hogy valami váratlan esemény közbeszól a végkifejlethez nálunk, így reménykedünk benne, hogy emlékezetes magyar futammal köszönhetünk el a szezon felét jelző nyári szünetre!