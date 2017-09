Ivkovics büszke az Eb-nyolcaddöntős férfi kosárlabda-válogatottra

"A sok ünneplés után kezdek kicsit magamra találni, de most már elkezdődött a jövő, és dolgoznunk kell tovább, ha a sportág szimpatizánsait a csapat mellett akarjuk tartani" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a szakember, aki hozzátette, azt szeretnék elérni, hogy a kosárlabda olyan népszerű maradjon, mint az Eb idején.



Ivkovics elárulta: öt évvel ezelőtt, amikor átvette az együttes irányítását, az volt az elsődleges célja, hogy a játékosok számára ne legyen teher a válogatottság. Az Eb-nyolcaddöntős csapattal kapcsolatban a kapitány elmondta, hogy nem egy "sablonos válogatott" a magyar, hiszen nincsenek benne sztárok.



"Normális emberek, akik nyolcvan-kilencven százalékban magyar klubban készülnek, abból a közösségből érkeztek. Büszke lehetek rájuk" - jelentette ki Ivkovics.



A szakember emlékeztetett rá, hogy a válogatott mostani generációját senki nem tekintette kiemelkedően tehetségesnek, de aztán mégis ez a keret jutott ki az Eb-re tizennyolc év után. Ivkovicsnak - saját bevallása szerint - a közelgő világbajnoki selejtezősorozatban a generációváltással is meg kell küzdenie.



"Jönnek a fiatalok, akiknek meg kell adni a lehetőséget a fejlődésre és a bizonyításra" - mondta Ivkovics, aki hangsúlyozta, hogy a tehetségek közül néhányan már az Eb-felkészülés során is csapattal edzettek és játszottak. A szakvezető álláspontja szerint a válogatottban való szereplést egyetlen fiatal játékos sem "karácsonyi ajándékként" kapja meg, hanem azért előbb meg kell dolgoznia.



A magyar válogatott két győzelemmel és három vereséggel jutott tovább az Eb-csoportkörből, az isztambuli nyolcaddöntőben az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Szerbiától kapott ki 86-78-ra.