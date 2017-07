John Terry az angol másodosztályban folytatja

Forrás: KUTV

A hírről Tony Xia, a birminghami klub tulajdonosa számolt be Twitter-üzenetben, a helyi sajtó pedig azt írta, hogy, és már el is utazott új csapatának portugáliai edzőtáborába, Algarvéba.Az angol válogatott és a Chelsea volt csapatkapitánya. A 36 éves védőa Kékek színeiben, s az utolsó találkozón a 26. percben cserélték le, utalva mezszámára. Levonulásakor játékostársai sorfalat álltak neki. Azt akkor még nem lehetett tudni, hogy befejezi-e a pályafutását, vagy másik csapathoz igazol. Aztán a West Bromwich Albion, a Stoke City és a Bournemouth is érdeklődött iránta az élvonalból, de a másodosztályú Birmingham City is szerződtetni akarta,

John Terry 1998-ban debütált a Chelsea felnőtt együttesében, és 2004-ben választották meg csapatkapitánynak.: a nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és Európa Ligát is, míg Angliában négyszer volt bajnok, az FA Kupát ötször, a Ligakupát pedig háromszor emelhette magasba.