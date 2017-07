Junior úszó Eb - Késely Ajnának megvan az ötödik aranya is

A 15 esztendős magyar tehetség szombaton a 200 méter gyors döntőjében volt újfent ellenállhatatlan, és nyert - a viadal honlapjának beszámolója szerint - 1:57.85 perces Európa-bajnoki csúccsal. Éppen saját korábbi rekordját javította meg, amelyet a 2016-os, hódmezővásárhelyi korosztályos Eb-n állított fel 1:57.96-tal.



Késely az előző három napban 400, 800 és 1500 méter gyorson is mindenkit maga mögé utasított, és junior Európa-bajnok lett a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó tagjaként is.



A szombat még egy ezüstöt és egy bronzot is hozott a magyar csapatnak: 800 méter férfi gyorson Kalmár Ákos a második (7:56.23 p), Lakatos Dávid pedig a harmadik időt (8:01.75) úszta.