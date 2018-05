Kajak-kenu vk - Kezdődik Szegeden a vb-főpróba

"Új technikai lehetőségeket próbálunk ki, ezeknek köszönhetően még élvezetesebbek lehetnek a televíziós közvetítések is. A pályán pedig ezúttal nem a minél több érem megszerzése a cél, hanem keressük azokat az egységeket, amelyek képesek lesznek jövőre olimpiai kvótát szerezni a szegedi vb-n" - idézte a sportvezetőt az MKKSZ honlapja.



Hüttner Csaba szövetségi kapitány megerősítette: a vasárnapig tartó vk-n az a legfőbb cél, hogy a versenyzők felmérjék saját magukat és a nemzetközi élmezőnyt is.



"Választ kapunk, hogy melyek azok a számok, amelyekben erősítenünk kell és melyek azok, amelyekben jól állunk. Most a négyesek a legfontosabbak, mert ott lehet a legtöbb kvótát szerezni, ezért is fontos, hogy a legjobb összeállítású férfi négyesünket megtaláljuk a szegedi és a duisburgi világkupán. Reményeim szerint minden számban valahol ott leszünk az elején" - fogalmazott a szakember, aki hozzátette: 15 éremmel már elégedett lenne a 62 fős magyar válogatottól.



A múlt heti rangsorolón betegsége miatt nem indult kajakos, Lucz Dóra 200 egyesben és 500 négyesben is vízre száll a Maty-éren.



"Néhány napot ki kellett hagynom, de már jól vagyok. A 200 egyes mindig lutri, de izgalmas lesz, hogy testvérem, Anna lesz a másik egység ebben a számban. Ami a négyest illeti, ma fogunk először összeülni, de szerintem nem lesz vele probléma" - mondta.



A tavalyi sérülése után visszatérő Kárász Anna egy számára viszonylag új számban próbálja ki magát.



"Utoljára ifiben mentem 1000 egyest, de jól illeszkedik a felkészülésembe. Tavasszal nehezen szokott menni nekem a versenyzés, és bár még nem vagyok topformában, már közelítek a régi önmagam felé" - jelentette ki a szegedi kajakos.



Weisz Róbert, a paraversenyzők kapitánya kiemelte, hogy az elmúlt években jól szerepelt sportolók mellett most néhány feltörekvő fiatal is helyet kapott a keretben, amelytől egy-két érmet remél.



A Maty-éri világkupaversenyre ingyenes a belépés, a döntők többségét élőben közvetíti az M4 Sport.



A program:

péntek:

előfutamok 8.00

para döntők 12.20 és 15.40

középfutamok 14.30

döntők 16.30

elő- és középfutamok 18.00

szombat:

elő- és középfutamok 8.00

para döntők 11.00

döntők 12.20

elő- és középfutamok 15.40

vasárnap:

középfutamok 8.00

döntők 11.30 és 14.50



A magyar vk-indulók:

férfi kajak:

K-1 200 m: Csizmadia Kolos, Apagyi Levente

K-1 500 m: Kopasz Bálint, Noé Zsombor

K-1 1000 m: Kopasz Bálint, Ceiner Benjámin

K-1 5000 m: Boros Adrián, Noé Bálint

K-2 200 m: Csizmadia Kolos, Varga Márk; Apagyi Levente, Hérics Dávid

K-2 500 m: Koleszár Mátyás, Németh Viktor; Nádas Bence, Erdőssy Csaba

K-2 1000 m: Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert; Gacsal Ákos, Kugler Attila

K-4 500 m: Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán, Somorácz Tamás; Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás Miklós, Kuli István

női kajak:

K-1 200 m: Lucz Dóra, Lucz Anna

K-1 500 m: Medveczky Erika, Bodonyi Dóra

K-1 1000 m: Takács Tamara, Kárász Anna

K-1 5000 m: Csay Renáta, Kiszli Vanda

K-2 200 m: Hagymási Réka, Szabó Ágnes; Kiss Blanka, Lucz Anna

K-2 500 m: Takács Tamara, Vad Ninetta; Racskó Fruzsina, Szabó Ágnes

K-4 500 m: Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara, Vad Ninetta; Racskó Fruzsina, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes, Gamsjager Lisa-Maria

férfi kenu:

C-1 200 m: Hajdu Jonatán, Korisánszky Dávid

C-1 500 m: Kiss Tamás, Bodonyi András

C-1 1000 m: Kiss Tamás, Bodonyi András

C-1 5000 m: Dóczé Ádám, Dóri Bence

C-2 200 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám; Lelovics Dávid, Némedi Konrád

C-2 500 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám; Slihoczki Ádám, Szőke Attila

C-2 1000 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert; Lelovics Dávid, Némedi Konrád

női kenu:

C-1 200 m: Balla Virág, Takács Kincső

C-1 500 m: Lakatos Zsanett, Nagy Bianka

C-1 5000 m: Lakatos Zsanett, Bragato Giada

C-2 200 m: Balla Virág, Takács Kincső; Nagy Bianka, Molnár Csenge

C-2 500 m: Balla Virág, Takács Kincső; Kisbán Zsófia, Bragato Giada