Karius bakijainak nincs köze ahhoz, hogy a Liverpool megvette Alissont - Klopp

"Hiszik az emberek, vagy nem, a BL-döntőnek semmi köze Alisson leigazolásához" - szögezte le a német tréner a Kicker szaklapnak. "Ha megnyerjük a finálét, és Alisson ott van a piacon, akkor is megszereztük volna" - tette hozzá. Klopp közölte, nem érzelmi döntés született, egyszerűen minden poszton a lehető legjobbakat szeretnék a soraikban tudni, és Karius, illetve Alisson is nagyszerű kapus.



Karius a Real Madriddal szemben 3-1-re elvesztett BL-döntőben egy kidobásnál Karim Benzema lábát találta el, amelyről a labda a kapuba pattant, majd a hajrában Gareth Bale nem túl veszélyes kísérletét "védte be". Utóbb klinikai vizsgálatok alapján kiderült, hogy egy korábbi agyrázkódás miatt kaphatta a két potyagólt. A brazil válogatott Alisson kapusok között világrekordnak számító 67 millió fontért (24,4 milliárd forintért) igazolt az AS Romától a Liverpoolhoz.