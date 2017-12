Két érmet hoztak el a magyar kardozók Mexikóból

A hazai szövetség honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a dobogóra csak magyar és dél-koreai vívó állhatott fel. A kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi a japán Kenta Tokunan (15-10), a román Tiberiu Dolniceanu (15-10), a német Richard Hübers (15-10), majd Kim Jung Hvan (15-13) legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol 15-13-ra verte a szintén dél-koreai Gu Bon Gilt, aki 11-6-ra is vezetett ellene. Az aranyéremért rendezett asszóban nagy küzdelemben 15-14-re kikapott az ugyancsak dél-koreai Oh Szang Uktól, így Szilágyi ezüstéremmel távozhatott.



Az idei világbajnok Szatmári a dél-koreai Hvang Bjung Jul elleni 15-9-es sikerrel kezdett a főtáblán, aztán az olasz Riccardo Nucciót 15-14-gyel, az iráni Mojtaba Abedinit 15-8-cal, a francia Bolade Apithyt pedig 15-10-zel búcsúztatta. Az elődöntőben Oh állította meg őt 15-10-zel, bronzérmet szerzett.



A főtáblán volt még három magyar: Decsi Tamás az első, Iliász Nikolász a második, Gémesi Csanád pedig a harmadik fordulóban búcsúzott.



Egy nappal korábban, a nők cancúni GP-jén Márton Anna ötödik lett.