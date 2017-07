Két magyar a 16 között férfi kardban

Szilágyi Áron-Ruangrit Haekerd (thaiföldi) 15-6

Szatmári András-Venjamin Resetnyikov (orosz) 15-11

Gémesi Csanád-William Deary (brit) 15-12

Decsi Tamás-Tokunan Kenta (japán) 15-11

Szilágyi-James Honeybone (brit) 15-10

Szatmári-Dmitro Pundik (ukrán) 15-7

Kamil Ibragimov (orosz)-Gémesi 15-10

Luigi Samele (olasz)-Decsi 15-5

A kétszeres olimpiai bajnok, világranglista-vezető Szilágyi Áron a papírformának megfelelően könnyedén lépett túl thaiföldi és brit ellenfelén, Szatmári Andrásnak viszont mindjárt az elején erős riválisok jutottak. Az orosz Venjamin Resetnyikov, aki csapatgyőzelmek mellett egyéniben is nyert már vb-t és Európa-bajnokságot is, nem is olyan régen még a világ közvetlen élcsoportjába tartozott. Igaz, ezúttal nem volt kiemelt, nem úgy, mint Szatmári, aki végül négy tussal bizonyult jobbnak nála. Ezt követően a magyar kardozó simán verte az ugyancsak jó vívónak számító ukrán Dmitro Pundikot, de a folytatásban sokkal nehezebb feladat vár rá az egy hónapja Európa-bajnok német Max Hartung személyében.Gémesi Csanád és Decsi Tamás hozta a kötelezőt az első fordulóban, másodjára viszont nem bírt az orosz Kamil Ibragimovval, illetve az olasz Luigi Samelével. Ibragimov a nyolcaddöntőben Szilágyival mérkőzik majd.Eredmények (a vb honlapjáról):Pénteken még a női tőrözők versenyét rendezik.