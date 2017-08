Kettős győzelemmel a Real Madridé a spanyol szuperkupa

Eredmény, spanyol Szuperkupa, visszavágó:



Real Madrid-FC Barcelona 2-0 (2-0)

gólszerzők: Asensio (4.), Benzema (39.)



A Szuperkupát a Real Madrid nyerte kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

A Bajnokok Ligája-győztes fővárosi alakulat - amely nélkülözte az első mérkőzésen kiállított, s a bíró meglökéséért ötmeccses eltiltást kapott Cristiano Ronaldót - a találkozó elején nagy nyomás alá helyezte a katalánok kapuját. Korán előnybe is került, a vasárnapi odavágón is gólt szerzett Marco Asensio 28 méterről bombázott a léc alá. Ezzel a 68. egymást követő tétmérkőzésén talált be a Real Madrid.Ezt követően is inkább a királyi gárda irányított és veszélyeztetett, Lucas Vázquez kapufát is lőtt. A Barcelona - amely ezt megelőző hat Szuperkupa-meccsén egy döntetlen mellett ötször kikapott a Santiago Bernabéu Stadionban - mindössze egy lövést jegyzett az első 45 perc alatt. A Real Madrid viszont agresszívan letámadott, s egy tizenhatos előtti labdaszerzés után Karim Benzema 2-0-ra módosította az állást még a szünet előtt.A fordulást követően mindkét csapatnak akadtak helyzetei, ám a gólhoz közelebb a vendégek jártak: Lionel Messi a felsőlécet, Luis Suárez pedig csukafejessel a kapufát találta el, gólt azonban egyik fél sem tudott szerezni.Győzelmével a Real Madrid 10. alkalommal diadalmaskodott a spanyol Szuperkupában, s két sikerrel megközelítette a Barcelonát az örökrangsorban.