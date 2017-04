Kézilabda hétvége: A férfiak négyes, a nők negyeddöntőt játszanak

A magyar csapat dolgát nehezíti, hogy vasárnap délután még Magyar Kupa-döntőt játszott - és nyert - Kecskeméten a Győr ellen, csütörtök reggel pedig már utaznia kell a román fővárosba.

A taktikai felkészülésre éppen annyi idő áll a rendelkezésünkre, amennyi elég. Ezen kívül semmi másra nincs időnk, az örömre, a pihenésre, az akkumulátorok visszatöltésére sem

- mondta az MTI érdeklődésére Elek Gábor vezetőedző.Az FTC a második, a bukaresti együttes a harmadik helyen végzett a középdöntős csoportjában, de a szakvezető kifejtette, a Rosztov-Don tavalyi példája azt mutatja, nem sokat számít, kit tartanak esélyesebbnek a negyeddöntőt megelőzően:

Az orosz csapat egyetlen pontot veszített a negyeddöntőig - azt éppen ellenünk, Budapesten -, majd a bukarestiek elleni párharcban alulmaradt. Számunkra most új fejezet kezdődik.

Kovacsics Anikó: A szezonnak ez az a része, amikor tényleg csúcsformában kell lennünk

A Győri Audi ETO KC az első csoportkörben mindkétszer legyőzte a bukarestieket, akik azonban a november elején rendezett magyarországi találkozó óta csupán egy tétmérkőzést veszítettek. Az előző idényben BL-ezüstérmes győriek vasárnap a Metz vendégei lesznek, amellyel szemben a Ferencváros mindkétszer nyert a középdöntőben.

A Ferencváros irányítója, Kovacsics Anikó az előző szezonban háromszor is játszott a CSM Bucuresti ellen a Győr színeiben - harmadszor a hétméteresekkel elveszített budapesti döntőben -, de vélekedése szerint ez nem jelent számára előnyt a csapattársaival szemben."Jó néhány világklasszis játszik Bukarestben, az egész csapat tudja, kikről van szó. Mindenki ismeri őket, ebben a fázisban már mindenki képes alaposan elemezni a másikat. A kidolgozott taktika mellett a napi forma dönt majd" - nyilatkozott az irányító.Kovacsics hozzátette, a BL-középdöntő vége felé volt egy kisebb megingásuk, de azóta felfrissültek."A szezonnak ez az a része, amikor tényleg csúcsformában kell lennünk, erőnlétben és lelkileg egyaránt, és szerintem a csapat nagyon rendben is van, minden szempontból. Összeszedetten és jó erővel tudtunk játszani hétvégén. A fizikális állapotunknak van egy alapja, és fejben is rendben vagyunk" - mondta.A Metz jelenlegi, a Győr korábbi jobbátlövője, a szlovén Ana Gros az európai szövetség honlapján kijelentette, a közelmúltban bizonyították, hogy bárkit képesek legyőzni.

A Győr célja mindig az első hely, és nálam idén is ők a legesélyesebbek a BL megnyerésére, hiszen világklasszis játékosaik vannak. Hihetetlen lenne legyőzni őket, de szerintem ezen a két mérkőzésen bármi megtörténhet. Otthon jó eredményt kellene elérnünk, sőt szinte kötelező győznünk, hiszen Győrben rendkívül nehéz nyerni. Jó, hogy nincs veszítenivalónk, a nyomás az ellenfelünkön lesz, mi pedig kihasználhatjuk ezt

- vélekedett.A vezetőedző Konkoly Csaba , illetve a jobbátlövő Szekerczés Luca csapata, a német TuS Metzingen szombaton a Rosztov-Dont fogadja az EHF Kupa elődöntőjének első meccsén., amelyben a magyar válogatott Jamali Iman is szerepel.

A klub honlapján Nagy László csapatkapitány elmondta, intenzív meccset vár, hiszen sohasem egyszerű idegenben játszani.

A Breszt elleni elődöntő nagyon nehéz lesz, a legjobb játékunkra lesz szükségünk ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Három nagyon jó csapattal állunk szemben, de természetesen az a célunk, hogy megnyerjük a négyes döntőt. Szinte mindenki sérülésmentes, ez most a legfontosabb

Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzések:



péntek:

CSM Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 19.00



vasárnap:

Metz (francia)-Győri Audi ETO KC 17.00



Férfi SEHA Liga, négyes döntő, Breszt:



péntek, elődöntő:

Vardar Szkopje (macedón)-PPD Zagreb (horvát) 17.30

Telekom Veszprém-Meskov Breszt (fehérorosz) 20.00



vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 17.30

döntő 20.00

- tette hozzá.A jobbátlövő szavait támasztja alá, hogy ebben az idényben már a MOL-Pick Szeged, a Vardar Szkopje és a Rhein-Neckar Löwen is kikapott Bresztben. A SEHA Liga alapszakaszában a veszprémiek 19-16-ra győztek a fehérorosz városban.