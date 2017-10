Ki legyen a kapitány? Rossi, Trapattoni, Tushup, Bódog? - szavazás

A héten közös megegyezéssel, a német szakember távozott a szövetségi kapitányi és a sportigazgatói posztról is. Két mérkőzés erejéigmajd a magyar válogatottat. Szélesi a november 10-i Luxemburg elleni idegenbeli, valamint a 14-i Costa Rica elleni hazai meccsre kapott megbízást.A magyar szurkolók nagyon örülnének, ha visszatérne a szövetségi kapitányi posztra Dárdai Pál, aki jelenleg a Hertha edzője. Erre azonban nem túl nagy az esély.Ha magyar szakembert választanának Csányi Sándorék, akkor sokan legesélyesebbnek Bódog Tamást, a DVTK edzőjét látják. Acikke Bánki Eriket, az MLSZ elnökségi tagját idézi, aki szerint alkalmas jelölt még Löw Zsolt és Szabics Imre is. Bánki egyébként maga a fiatal magyar edző kinevezése mellett van.Ha mégsem magyar szakembert választ a szövetség, akkor a magyar viszonyokat remekül ismerő, a Honvéddal bajnoki címet szerző Marco Rossit is esélyesnek tartják a szurkolók, aki jelenleg a dunaszerdahelyi DAC edzője.Ám nem ő az egyetlen olasz jelölt, a klubcsapataival korábban sikert sikerre halmozó Giovanni Trapattoni maga jelentkezett a posztra az MLSZ-nél. A 78 éves tréner a Bors cikke szerint 2013-ban az ír válogatott kapitánya volt, azóta nincs állása.Van még egy edző, aki maga ajánlkozott, hogy a magyar labdarúgó válogatott kapitánya legyen: Shane Tusup. Hogy mennyire gondolja komolyan a dolgot Hosszú Katinka férje és edzője, azt alehet látni leginkább. Azt írja, ő nem úszóedző, hanem "teljesítmény-specialista", vagyis sportolókat készít fel. „Megtanítom őket hinni magukban, önbizalmat öntök beléjük, és megmutatom, hogyan kell kihozni magukból a legjobbat. Az én csapatom nem ismeri majd azt a szót, hogy „barátságos" meccs. Az én csapatom harcosokból áll majd, akik készen állnak a háborúra, amikor kell, és tudom, hogy pontosan ezt akarjátok látni a magyar válogatottól!"– írta Tusup.