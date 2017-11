Kick-box-vb - Több mint húsz felnőtt magyar érmes

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szerdai tájékoztatása szerint a BOK Sportcsarnokban zajló, hétfőn kezdődött vb-n továbbra is jól szerepelnek a hazai versenyzők, és a felnőtteken kívül a masters korosztályban is várhatók dobogós helyezések.



Veres Roland a pointfighting szabályrendszer után light-contactban és kick-lightban is elődöntőbe jutott, így biztos érmes mindhárom szakágban. Ugyancsak a legjobb négy között van a pointfighting szabályrendszerben Bálint Zoltán (89 kg), Rohonczy Jenő (94 kg) és a masters korosztályban Debreczeni Dezső (74 kg), illetve a kick-lightban Zsarkó Dániel (74 kg). Zsarkó egyébként light-contactban is bejutott az elődöntőbe.



A ringeseknél a két magyar favorit is biztos érmes: Görbics Gábor (full-contact, 67 kg) és Habash Antoine (K-1, 63,5 kg) is elődöntőzhet a folytatásban.



A sportág történetében először a magyar fővárosban rendeznek olyan vb-t, amelyen az összes szakág képviselői egy helyszínen, egy időben küzdenek.