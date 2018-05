Kick-box világkupa - öt magyar aranyérem szombaton

Busa Andrea duplázott, mellette Veres Roland, Görbics Gábor és Schersing András is aranyérmes lett a Budapesten zajló kick-box világkupa második versenynapján. A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) sajtószolgálatának tájékoztatása szerint Busa 60 és 65 kilogrammos súlycsoportban is győzött az úgynevezett pointfighting kategóriában. Ugyanebben a számban a 63 kilós Veres is diadalmaskodott. Full-contactban a 67 kilogrammos Görbics, illetve a zenés formagyakorlatban, hard style weapon-kategóriában Schersing András diadalmaskodott. A BOK Sportcsarnokban zajló eseményen 38 országból mintegy 2600 versenyző vesz részt.