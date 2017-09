Kikapott az eb-n a férfi kosárválogatott Isztambulban

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86-78-ra kikapott Szerbiától vasárnap az Európa-bajnokság isztambuli nyolcaddöntőjében. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes szerbek hamar 16-3-ra elhúztak az 1999 után ismét Eb-résztvevő magyaroktól, akik főként Perl Zoltán és Keller Ákos révén tartották magukat. A különbség többször is mindössze négy pont volt, aminek az értékét növeli, hogy a csapatkapitány Hanga Ádám a nagyszünetig nem szerzett pontot. A 48-41-ről induló második félidőben 18 pontra is nőtt a hátrány, de Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese nem roppant össze, és Ferencz Csaba tripláival ismét hét pontra visszazárkózott. A mezőny legjobbja, a 22 pontos Perl Zoltán révén a nemzeti csapat még a hajrában is bírta a szerbek tempóját. A fennállásának 15. Európa-bajnokságán szerepelt magyar válogatott tíz nap alatt hat mérkőzést vívott a kontinenstornán, ezekből kettőt megnyert, négyet pedig elvesztett. A csapat legjobb dobója Vojvoda Dávid lett összesen 96 ponttal.