Király Gábor még 43 esztendősen is védeni fog!

Király Gábor két évvel, 2019. június 30-ig meghosszabbította szerződését a Swietelsky-Haladás labdarúgóklubbal.



Az együttműködés folytatását a szombaton 41 esztendős kapussal honlapján jelentette be csütörtökön a szombathelyi együttes.



"Amíg sérült voltam, nem tartottam fairnek, hogy úgy írjam alá a szerződésemet. Megvártam míg százszázalékosan felépülök, s miután ez most jött el, aláírtam kontraktusomat" - idézi a weboldal Királyt. A hálóőr hozzátette, azért is várt, mert fontosnak tartotta, hogy lássa a jövőképet.



"Például nekem sem mindegy, hogy csapatunk húzóemberei maradnak-e vagy sem. Tudom, velük is elkezdődtek a beszélgetések, pozitívan alakulnak a dolgok e tekintetben, úgyhogy ezek után már nem vártam tovább. Jó formában, motiváltnak érzem magam, ugyanolyan keményen dolgozom, mint fiatalon, ugyanolyan szívesen jövök edzésre, mint anno, készen állok tehát a feladatokra."



A 108-szoros válogatott - s ezzel nemzeti csúcstartó - Király szerződése egy fontos részletére is kitért.



"Van egy olyan kitétele a megállapodásnak, mely szerint ha úgy érzem, bármikor abbahagyhatom a futballt. Természetesen nem erre készülök, sőt! A Rohonci úti stadion mellett nőttem fel, várom már az új aréna átadását, és persze szeretnék a csapattal minél jobban szerepelni" - hangsúlyozta Király.



Kifejtette, az élvonal nagyon erős, így elégedett lesz, ha a középmezőnytől felfelé végez a Haladás az elkövetkező két bajnokságban.



"Nem titok, az is vezérelt, amikor aláírtam, hogy 2019-ben lesz 100 éves a klub - márpedig én akkor nagyon szeretnék a Haladás játékosa lenni. Ez egyfajta gyermekkori álmom. Anno a Crystal Palace-ban, a Herthában, a Burnleyben már ünnepeltünk különböző jubileumokat, most erre készülök a Haladással is. Hogy ez lesz-e az utolsó szerződésem? Ezt most még nem tudom" - tette hozzá Király Gábor.