Kitolni a határokat - Magyarország-Spanyolország 12-13 a szünetben (ÉLŐ)

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, D csoport, 2. forduló, Varasd.1/1 ill. - .2 perc ill. -.SZÜNETAlex Dujsebajev dupla kínai után eredményes, gyönyörű gól volt, meg kell vallani, 12-13. Passzívnál támadunk, Bánhidi menne be középen, Canellas állítja meg, hiába van bent a labda, visszafújják. Még tizenöt másodperc, Császár bemegy két ember között, de kivédi ezt Corrales. Bodó lefüleli az indítást, Bartóknak pedig nincs már sok ideje, egy távoli löket tőle, de a kapufát találja el, marad a spanyol előny a szünetre. Picit sok hibánk volt támadásban, ha ezeket le tudnánk redukálni, és tartanánk persze ezt a kiváló védekezést, még bármi lehetne belőle!Bodó! Micsoda gól, azta' mindenit! Egy óriási bombát helyez el a spanyol kapuban, 12-12. Időt kérnek a spanyolok, másfél perccel a szünet előtt.Guardiolát letámogatják a társak. Passzív miatt elveszik a spanyoloktól, egyenlíthetünk. Meg is van! Császár találja meg Bánhidit, aki befordul, és bevágja, így is kell ezt, 11-11. Sarmiento kígyózik be, 11-12.Mikler ugyan megfogja Alex Dujsebajev lövését, de visszafújják a románok. Guardiola ápolása miatt áll a játék, Schuch-al akadt össze véletlenül.Mikler! Daniel Dujsebajev átlövését szedi ki. Visszajöhetünk egy gólra. Császár szépen előkészíti Bartóknak, aki akárcsak a dánok ellen, most is egy nagy góllal nyit, 10-11!Ez szép volt, Sarmiento szinte talpról lövi ki a bal felsőt, 8-11. Bánhidi honnan szedte ezt össze, ez igen, és még el is tudta tenni Corrales mellett, 9-11.Császár betörése után harcol ki egy hetest, Gurbindo állítja meg ziccerben. Perez de Vargas jön a büntetőhöz, vele szemben Császár: szépen elpörgeti Császár, 8-10.Jó spanyol védekezés, Rivera pedig indul a balszélen, és nem rontja el a második helyzetét sem, 7-10. Volt esélyünk arra, hogy vezessünk, ehhez képest mínusz három. Jön Bánhidi a magyar csapatba.Bodó most leüti magának, megteremtve ezzel a lövőhelyzetet, de a kapufát találja el. Gurbindónak viszont szerencséje van, visszakerül hozzá, és Mikler lába alatt dobja be, ismét kettővel vezet Spanyolország, 7-9.Bepattintják Figuerasnak, aki átejti Miklert, 7-8.Daniel Dujsebajev próbálja meg tíz méterről, de nem megy igazán sarokra, Mikler újabb védése - egyelőre 36%-nál jár. Császárnak egy picit magas a passz, a továbbítása pedig hosszú, ezt is eladjuk.Öt passzunk maradt az akcióból, már passzívnál kért időt a szövetségi kapitány. Bodó keresi a rést, meg is találja, és kilövi a bal sarkot ziccerből, 7-7!Raul Entrerrios volt könnyelmű, ezt Lékai gyűjtötte be. Időt kér Ljubomir Vranjes.Jordi Ribera is lapot kap reklamálásért. Lékainál támadóhibát fújnak, a spanyolok sem sietnek nagyon a támadással.Balogh szépen leteszi Vilovszkinak, aki szinte a szélről, de bepattintja Corralesnek, 6-7.Balaguert találja meg Daniel Dujsebajev beállóban, egyelőre itt van a legnagyobb problémánk védekezésben, 5-7.Raul Entrerrios bombája jön ki a kapufáról. Lékai készíti elő Baloghnak, aki most a léc alá varrja, 5-6.Balaguer lövését védi Mikler, de Juhásznak magas az indítás.- Figueras megint, Canellas pattintott lövését dobja be Mikler mellett, 4-5. Balogh megpróbálja ugyanazt, mint az előbb, de ezen most rajta volt Corrales, majd Gurbindo megint beállóból, 4-6 - először van kettő közte.- Kapus nélkül támadunk a hátrány alatt Juhász megy be bátran középen, Morros kap egy sárgát. Balogh vezeti keresztbe, és visszahúzza a bal alsóba, 4-4.Dzsamalié a meccs első két perce, emberhátrányban folytatjuk. Riverának húzták le a bal sarokba, ő meg a rövid alsóba, 3-4.- Figueras ismét, most beállóból, 3-3. Lékai is megpróbálja meglepni Corralest, de ez is lejön a blokkról, a spanyol kapus pedig odaér. Megállítjuk a spanyol rohanást.- Ez most egy eladott labda, büntetnek is a spanyolok, Figueras megy végig a ziccerrel, 2-2. Dzsamali talpról húzza vissza a rövidbe, 3-2.- Még mindig a spanyolok támadnak, Canellas lövésébe is beleblokkolunk, eddig pazarul védekezünk. Már passzívnál támadnak a spanyolok, el is szórják a labdát, mi pedig nem rohanunk.- Vranjest figyelmeztetik sárgával a kispadon. Gurbindóra jól lépünk ki, Dzsamalié a lap.- Balogh labdáját lefülelik, de visszafújják a román játékvezetők. Dzsamali kintről lő a léc alá, 2-1.- Egy nagy lövés ismét Raul Entrerriostól, de Mikler és a kapufa közösen hárít. Most Gurbindo előtt megnyílik a fal, de Mikler jól jön ki, és ezt is védi!- Jól zárunk ki Balaguerre, nincs helye felkanyarodni. Raul Entrerrios átlövését blokkoljuk, de Juhász nem tudja megfogni a bal szélen.- Lékai ugyan elszórja, de vissza is szerzi. Dzsamalinál belemenést fújnak, majd Gurbindo fut be beállóba, övé a meccs első gólja. Lékai ver meg Canellast és válaszol ziccerből, 1-1.A spanyolok kezdték a meccset. Ligetvári támasztja meg Canellast egy sárgáért cserébe, Aguinagalde befordulását követően Mikler véd.- Köszöntjük olvasóinkat, hamarosan kezdődik a magyar csapat második Eb-csoportmeccse, az ellenfél ezúttal a spanyol válogatott. Legutóbb egyébként közel két éve találkoztunk a spanyolokokkal, akkor a lengyelországi Eb középdöntőjében két góllal, 31-29-re kaptunk ki. Nagy László azon a meccsen kilenc gólt szerzett, de ő ugye lemondta a válogatottságot, így már nem lehet ott a keretben.

Korábban írtuk:

A dánok ellen elszenvedett vereséget követően hétfőn este a spanyol válogatott vár Lékai Mátéékra a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Semmivel sem könnyebb feladat lesz ez, mint a szombati találkozó: a spanyol csapat is hemzseg a klasszisoktól, a hispánok ráadásul az utóbbi Eb-ken rendre jól szerepeltek, két éve csak a döntőben kaptak ki, 2014-ben bronzérmet szereztek, míg 2012-ben a negyedik helyen zártak.Jordi Ribera együttesében ugyanakkor három nagyobb név sem lesz ott: a Barcelona szélsője, Victor Tomás, valamint a MOL-PICK Szegeddel hírbe hozott átlövő, Jorge Maqueda sem került be az utazó keretbe, miképp a nyártól ismét Veszprémben védő Sterbik Árpád sem lesz ott - igaz, a kapuban a világ egyik legjobbja, Perez de Vargas állhatja útját a magyar lövéseknek. A spanyolok legnagyobb erőssége a védekezésük lehet, bár a csehek ellen abszolút favoritként játszhattak a nyitókörben, de a 15 kapott gól igencsak beszédes annak tekintetében, hogy mire számíthatunk a spanyoloktól védekezés terén. Ez pedig nem sok jót ígér a mieink számára, hiszen Dánia ellen a támadásainkkal akadt gond, ami aztán olyan hullámvölgyet okozott, amit a dánok kihasználtak, és magabiztosan húzták be a meccset. Gondjainkat szaporíthatja, ha Bánhidi Bence nem tudja vállalni a játékot, már pedig a MOL-PICK Szeged beállósa is úgy nyilatkozott, nem fog kockáztatni, inkább a csehek elleni, sorsdöntő meccsre koncentrál.