Korlátozott számban, de vannak még jegyek a vizes vb-re

Az óriástoronyugrás kivételével korlátozott számban, de vannak még jegyek az öt nap múlva kezdődő budapesti és balatonfüredi 17. vizes világbajnokság eseményeire.



Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője vasárnap délelőtt sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nyíltvízi hosszútávúszó-, a szinkronúszó-, a műugró-, az úszóversenyekre, valamint a vízilabda-mérkőzésekre az eventim.hu oldalon keresztül néhány belépőhöz még hozzá lehet jutni.



Az úszóesemények iránt igen nagy az érdeklődés, így van olyan nap, amikor már nemcsak az esti döntőkön, hanem a délelőtti selejtezőkön is garantált a teltház a 12,3 ezer személyes Duna Arénában - közölte.



Borsa Miklós beszélt arról is, hogy a vizes vb egyes eseményeit ingyenesen is meg lehet tekinteni, így többek között a július 14-ei megnyitóünnepséget.



"Szeretettel várjuk a nézőket a Duna-partra, a budai és a pesti alsó rakpartra, valamint az Erzsébet-hídra, ahonnan jól lehet majd látni a tűzijátékot, valamint a vízi és fényeffekteket" - fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: az említett helyszíneken tíz óriáskivetítőn is nyomon lehet majd követni a megnyitó eseményeit.



Ingyen lehet megnézni a július 30-án a Papp László Budapest Sportarénában sorra kerülő záróünnepséget is, bár ehhez regisztrálni kell. Ugyancsak fizetés nélkül tekinthetők majd meg az augusztus 7. és 20. között Budapesten és Balatonfüreden rendezendő masters világbajnokság eseményei.