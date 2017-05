Labdarúgó BL - A Juventus kettős győzelemmel jutott a döntőbe

Az első mérkőzésen Monacóban 2-0-ra nyert a Juventus, a keddi visszavágón hazai pályán pedig 2-1-re nyert az olasz csapat, így a cardiffi döntőbe elsőként Buffonék jutottak be.



A Zebrák már az első félidőben végérvényesen eldöntötték a továbbjutás kérdését, ugyanis Mario Mandzukic és Daniel Alves góljával a szünetben 2-0-ra vezettek. A második játékrészben csak szépítésre futotta a hercegségbeli együttes erejéből Kylian Mbappé révén.



Az olasz csapat története kilencedik fináléjára készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban, amelyet eddig kétszer, 1985-ben és 1996-ban nyert meg. Legutóbb két éve volt érdekelt a döntőben, akkor alulmaradt az FC Barcelonával szemben.



A torinóiak úgy meneteltek a cardiffi fináléig, hogy veretlenek maradtak, kilenc győzelem mellett három döntetlent könyvelhettek el, és 12 meccsen mindössze három gólt kaptak. A Juventusnak esélye van a triplázásra is, mivel az olasz bajnokságot nagy előnnyel vezeti, az Olasz Kupában pedig szintén döntős.



A BL-finálét, melyben a címvédő Real Madrid vagy az Atlético Madrid lesz a Juventus ellenfele, június 3-án rendezik.



Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Juventus (olasz)-AS Monaco (francia) 2-1 (2-0)

Juventus Stadion, 40 ezer néző, v.: Björn Kuipers (holland)



Továbbjutott: a Juventus kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.



gólszerzők: Mandzukic (33.), Alves (44.), illetve Mbappé (69.)

sárga lap: Bonucci (73.), Mandzukic (91.), illetve Falcao (40.), Dirar (51.)



Juventus: Buffon - Barzagli (Benatia, 85.), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic, Khedira (Marchisio, 10.), A. Sandro - Dybala (Cuadrado, 54.), Higuaín, Mandzukic



AS Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Dirar (Fabinho, 54.), Bakayoko (Germain, 78.), Moutinho, Silva (Lemar, 70.) - Falcao, Mbappé



Az első félidő első részében meglehetősen óvatosan futballozott a két gárda. A Juventus biztos előnye birtokában a stabil védekezésre helyezte a hangsúlyt, a hercegségiek pedig ennek nem találták az ellenszerét. Az olasz csapat aztán egyre bátrabban vállalkozott ellentámadásokra, melynek köszönhetően a játékrész közepén több nagy lehetősége is volt, a harmadikat pedig Mario Mandzukic gólra váltotta. A párharc még a szünet előtt végérvényesen eldőlt, amikor a több nagy bravúrt is bemutató Danijel Subasic kiöklözött egy beadást, de a kipattanó labdát Daniel Alves kapásból a kapuba bombázta.



A folytatásban a Monaco erőtlenül próbálkozott a Juventus híresen jó védelme ellen, kevés sikerrel. Az európai futball legújabb tehetsége, Mbappé ugyan szépített, de reális esély nem volt a párharc szorossá tételére, mivel egyre többet akadozott a játék és egyre feszültebbekké váltak a játékosok. A Juventus érett, taktikus és felettébb hatékony játékkal megérdemelten jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.