Labdarúgó BL - Az Atletico nyert, a Real döntőbe jutott

A Juventus keddi sikere után szerdán a címvédő Real Madrid jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája június 3-án, Cardiffban sorra kerülő fináléjába.



Zinedine Zidane együttese az elődöntő visszavágóján ugyan 2-1-re kikapott a városi rivális Atlético Madrid otthonában, de a párharc első felvonásán aratott magabiztos, 3-0-s sikerének köszönhetően nem fenyegette veszély továbbjutását.



A Bajnokok Ligája történetében még nem volt címvédés, a Real Madrid az ötödik csapat, amely eljutott ennek a lehetőségéig, korábban az AC Milan (1994, 1995), az Ajax (1995, 1996), a Juventus (1996, 1997) és a Manchester United (2008, 2009) is elbukott a fináléban.



Elődöntő, visszavágó:

Atlético Madrid (spanyol)-Real Madrid (spanyol) 2-1 (2-1)

Vicente Calderón Stadion, v.: Cakir (török)

Továbbjutott: a Real Madrid, 4-2-es összesítéssel.

gólszerzők: Saúl Niguez (12.), Griezmann (15.), illetve Isco (42.)

sárga lap: Savic (6.), Godín (34.), Gabi (37.), Correa (85.), illetve Danilo (4.), Sergio Ramos (35.)



Atlético Madrid: Oblak - Giménez (Thomas, 57.), Savic, Godín, Filipe Luís - Koke (Correa, 76.), Gabi, Saúl Niguez, Carrasco - Torres (Gameiro, 56.), Griezmann



Real Madrid: Navas - Danilo, Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro (Lucas Vázquez, 77.), Modric - Ronaldo, Isco (Morata, 87.), Benzema (Asensio, 76.)



Ahogyan arra számítani lehetett, az Atlético Madrid azonnal nekiesett ellenfelének, hiszen kizárólag egy korai gól adhatott reményt azt követően, hogy egy hete 3-0-ra kikapott a Santiago Bernabéu Stadionban. Be is jött, amiben bízott az Atlético, hiszen Saúl Niguez már a 12. percben megszerezte a vezetést. Ekkor még higgadtnak tűntek a Real futballistái, három perccel később azonban - amikor Varane felrúgta Torrest a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Griezmann kis szerencsével a hálóba lőtte - már korántsem voltak nyugodtak.



A kezdeti sokk után a folytatásban a Real Madrid fokozatosan magára talált, és a félidő hajrájában a továbbjutás szempontjából fontos gólt szerzett: Isco találatának fő letéteményese Karim Benzema volt, a francia csatár ugyanis az alapvonalon három hazai védőn fűzte át magát, mielőtt lekészítette a labdát Kroos elé. A német lövését még elképesztő bravúrral védte Oblak, a kipattanóra érkező Iscónak azonban már könnyű dolga volt.



A szünet után már közel sem tudott ekkora lendülettel futballozni az Atlético, ennek ellenére becsülettel harcolt, és több helyzetet is kialakított, de az eredmény már nem változott.