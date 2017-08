Labdarúgó NB I - A Puskás Akadémia elrontotta Mészöly Géza jubileumát

Három nyeretlenül megvívott mérkőzés után a Vasas begyűjtötte a három pontot a labdarúgó OTP Bank Ligában: a hetedik forduló szombati játéknapján a legutóbb bronzérmes fővárosi csapat a Paks ellen nyert 3-1-re. OTP Bank Liga, 7. forduló: Vasas-Paksi FC 3-1 (2-1)



Szusza Ferenc Stadion, v.: Bognár



gólszerzők: James (22.), Gaál (41.), Hangya (97.), illetve Bartha (45.)



sárga lap: Pavlov (90.), Kulcsár (91.), illetve Papp (24.), Hajdú (96.)



Vasas: Kamenár - Burmeister, James, Ristevski - Vogyicska, Berecz (Szivacski, 78.), Vida, Hangya - Kulcsár, Gaál (Pavlov, 62.), Remili (Ádám, 88.)



Paksi FC: Molnár - Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Papp - Koltai (Fejős, 69.), Hajdú, Bertus (Nikházi, 76.), Bartha - Hahn (Daru, 75.)



Kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán az első félidőben. Azzal, hogy a Vasas a játékrész közepén megszerezte a vezetést, majd nem sokkal a szünet előtt a második gólját is belőtte, úgy tűnt, sima lesz a folytatás, de a paksiak egy szép passzolgatás lezárásaként még a pihenő előtt szépítettek, így ismét nyílttá tették a mérkőzést.



A második félidő első negyedórájában nem alakult ki helyzet egyik kapu előtt sem, majd gyorsan a Vasasnak és a Paksnak is adódott esélye a gólszerzésre, később pedig a vendégek kapufáig is eljutottak. A paksiak a hajrában aktívan futballoztak az egyenlítésért, a Vasas pedig kontrákkal próbálkozott. A végeredmény a 97. percben alakult ki.



A Puskás Akadémia megszerezte első idegenbeli győzelmét a labdarúgó OTP Bank Liga 2016/17-es idényében: Pintér Attila együttese a hetedik forduló szombati játéknapján, Sopronban 5-1-re nyert a Haladás ellen.



Mészöly Géza, a szombathelyiek vezetőedzője 300. első osztályú mérkőzésén ült a kispadon.



A Puskás Akadémia ezt megelőzően 23 idegenbeli bajnoki mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg, 2015 őszén a Vasas, tavaly áprilisában pedig az MTK otthonából tudta elhozni a három pontot.



OTP Bank Liga, 7. forduló: Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia 1-5 (1-1)



Sopron, Városi Stadion, 1075 néző, v.: Farkas Á.



gólszerzők: Kovács L. (16.), illetve Molnár G. (39.), Knezevic (53., 66., az elsőt 11-esből), Diallo (81., 90.)



sárga lap: Németh Mi. (10.), K. Mészáros (33.), Kovács L. (55.), Király (59.), illetve Márkvárt (11.), Balogh B. (35.), Szakály P. (43.), Diallo (62.), Osváth (65.)



Swietelsky Haladás: Király - K. Mészáros, Jagodics, Németh Mi. (Rácz, 61.), Bosnjak - Jancsó, Simon Á., Kovács L. (Petró, 76.) - Williams, Ramos, Kiss B. (Bamgboye, 76.)



Puskás Akadémia: Hegedűs L. - Osváth, Heris, Hegedűs J., Spandler - Márkvárt (Bacelic-Grgic, a szünetben), Mevoungou - Molnár G., Knezevic, Szakály P. - Balogh B. (Diallo, a szünetben)



Eseménydús, helyzetekben gazdag első félidőt láthatott a közönség. Mindkét együttes előtt több lehetőség adódott, két gól és öt sárga lap "színesítette" az eseményeket. Nem sokkal a fordulást követően Király hibájából - a veterán kapus kiejtett egy felívelést, majd 11-est "hozott össze" - vezetéshez jutott a Puskás Akadémia. Szűk negyedóra múlva a büntetőt értékesítő Knezevic került ziccerbe, a horvát támadó pedig egy lövőcsellel leültette Királyt, majd hidegvérrel emelt a kapu közepébe. Kétgólos vezetése mellett magabiztosan futballozhatott a Puskás Akadémia, kontrázhatott, egy ilyen támadás végén Diallo révén végleg eldöntötte a találkozót. Az utolsó percben Knezevic vezette a labdát Királyra, de önzetlenül lepasszolta a labdát Diallónak, aki beállította a végeredményt. Második félidei teljesítményének köszönhetően a vendégcsapat megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.